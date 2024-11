Napoli-Roma, ribaltone Ranieri: Conte avvisato

Per la sfida di oggi della sua Roma contro il Napoli di Conte, Claudio Ranieri ha deciso di compiere un importante ribaltone.

Dopo Milan-Juve di ieri sera, partita che ha davvero deluso tutti, quest’oggi andrà in scena il secondo big match di questo tredicesimo, ovvero Napoli-Roma. Gli azzurri, infatti, ospiteranno alle ore 18.00 la squadra capitolina di Claudio Ranieri.

Quest’ultimo, di fatto, ha preso il posto di Ivan Juric dopo la sconfitta dei giallorossi contro il Bologna nell’ultimo turno di campionato prima della sosta di metà novembre. Claudio Ranieri, dunque, ha tutta la voglia la sua terza avventura alla guida della sua amata Roma con un risultato positivo.

Napoli-Roma, Ranieri ha scelto la difesa a quattro

Secondo quanto riportato dall’edizione romana de ‘La Repubblica’, il tecnico dirà infatti addio alla difesa a tre di De Rossi e Juric, visto che giocherà a quattro dietro. Davanti a Svilar, considerando anche le precarie condizioni di Hummels (che ha convissuto per tutta la settimana con un attacco influenzale) ci saranno i vari Celik, Mancini, Ndicka ed Angelino. Quest’ultimo è tornato finalmente a fare il terzino, come promesso dallo stesso tecnico nella sua conferenza stampa di presentazione.

A centrocampo, invece, Claudio Ranieri schiererà Cristante come vertice basso e Pellegrini e Koné come mezzali. Con il primo che andrà a pressare Lobotka, mentre il francese seguirà i movimenti di McTominay. Sulle corsie offensive ci saranno Soulé e Stephan El Shaarawy (spesso in gol contro il Napoli), mentre la prima punta sarà ovviamente Dovbyk.