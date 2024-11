Napoli-Roma, delusione per un azzurro: cosa è successo al Maradona

Napoli Roma 1-0, la vittoria non basta: c’è delusione per il giocatore di Antonio Conte.

Il Napoli ritrova la vetta della classifica e risponde ad Inter, Atalanta e Fiorentina con una vittoria importante sulla Roma di Claudio Ranieri. Gli azzurri hanno dato prova di grande sostanza in mezzo al campo nonostante nessuno abbia brillato in maniera così lampante da prendersi la scena. Con il collettivo, il Napoli è riuscito a prendere sempre più campo alla Roma ed a trovare il guizzo giusto e la zampata vincente con Romelu Lukaku. Nonostante ciò, un azzurro è rimasto un po’ deluso dalla sua prestazione: ecco cos’è successo.

Napoli Roma 1-0, Kvara deluso: arriva la reazione dopo la sostituzione

Gli azzurri di Antonio Conte vincono e ritrovano la prima posizione in classifica: +1 sull’Inter di Simone Inzaghi che settimana prossima incontrerà al Franchi la Fiorentina. “Mantenere la concentrazione” dovrà essere lo slogan principale per tenere botta anche all’Atalanta distante un solo punto ed alla Juve che non è troppo lontana. Sebbene sia arrivata la vittoria, Khvicha Kvaratskhelia non ha digerito la sostituzione intorno all’ora di gioco.

L’ala georgiana, infatti, ha lasciato il campo visibilmente insoddisfatto non tanto per la sostituzione quanto per l‘operato in campo. Nel corso del primo minuto, infatti, non ha centrato con un colpo di testa la porta da posizione tutt’altro che proibitiva. Una volta rientrato in panchina, è stato immediatamente consolato da Ngonge e Lukaku che, dopo la sostituzione, si è seduto accanto all’ex Dinamo Batumi ancora un po’ abbattuto, posizionato ai margini della panchina, sul campo.