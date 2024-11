“Manca un rosso al Napoli”, il giornalista attacca: scoppia la polemica!

Napoli Roma 1-0, arrivano le parole del giornalista su un possibile rosso: il riferimento principale è ad Antonio Conte.

Il Napoli vince al Maradona e dà continuità al proprio rendimento in casa, Atalanta a parte, sempre costellato di vittorie. Antonio Conte riesce ad evitare la trappola Ranieri: l’ex Leicester, infatti, ha provato in tutti i modi sul piano tattico a ribaltare il risultato. La traversa di Dovbyk ha fatto tremare Conte e tutta la panchina azzurra che, però, alla fine ha potuto esultare in campo. A far scoppiare la polemica sul match è stato un commento di Tancredi Palmeri che ha espresso il proprio giudizio su interventi non sanzionati che avrebbero cambiato l’inerzia della gara.

“C’era un rosso per Lukaku, riecco i retropensieri”: l’attacco a Conte

Il giornalista Tancredi Palmeri ha messo in evidenza uno sbagliato atteggiamento arbitrale nei confronti della squadra di Antonio Conte. Gli episodi presi in considerazione vedono protagonista Romelu Lukaku, autore del gol partita. Il centravanti belga si è fatto trovare pronto ed ha rilasciato dichiarazioni in cui ha messo in evidenza quanto il collettivo venga prima di tutto. Il tweet di Tancredi Palmeri però ha sottolineato che l’ex Inter andava espulso. Eccolo di seguito:

Chissà se i due gialli abbuonati a Lukaku (ma per me il primo è rosso) faranno sorgere a Conte dei retropensieri#NapoliRoma — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 24, 2024

A parere del giornalista, infatti, l’intervento dell’ex di turno su Celik andava sanzionato in maniera secca e decisa con un cartellino rosso. Per questa ragione ha ripreso la frase espressa da Antonio Conte prima della sosta rispetto alle decisioni arbitrali che, a suo dire, potrebbero creare dei “retropensieri”. Un concetto prontamente riproposto da Tancredi Palmeri che non ha ritenuto corrette le scelte del direttore di gara”.