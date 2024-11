È polemica prima di Napoli-Roma: tifosi stufi, tirato in ballo anche Conte

A poche ore dalla super sfida del Diego Armando Maradona si innalza l’ennesimo polverone sulla classe arbitrale, tifosi infuriati.

Ultime ore di attesa per il Napoli, la sfida interna alla Roma è alle porte. La formazione guidata da Antonio Conte ritornerà al Diego Armando Maradona in seguito alla batosta incassata dall’Atalanta, nel tentativo di invertire immediatamente il trend. In casa azzurra si attendono le scelte di formazione del tecnico salentino, chiamato a risolvere diversi ballottaggi. Intanto, negli ultimissimi minuti si sta scatenando una feroce polemica nei confronti della classe arbitrale: l’ennesima decisione desta sospetti e fa infuriare i tifosi, coinvolto anche il tecnico partenopeo.

Serie A, Sozza nell’occhio del ciclone: rigore dubbio e polemiche

La domenica di Serie A che regalerà il big match tra Napoli e Roma si è aperta con non poche critiche. In particolare, fanno discutere alcune decisioni dell’arbitro Sozza durante l’anticipo del Ferraris tra Genoa e Cagliari. La formazione sarda ha infatti ottenuto il pari allo scadere grazie a un penalty molto discusso, trasformato da Piccoli. Inevitabile il polverone di critiche aizzatosi nei confronti del fischietto lombardo, che si aggiunge alla ricca lista di scelte non impeccabili. Un tema, questo, affrontato in prima persona da Antonio Conte.

Il tecnico salentino ha scatenato tutta la propria ira nel post gara di Inter-Napoli, riferendosi alla decisione del direttore di gara Mariani di assegnare penalty in favore dei nerazzurri. Il mister azzurro ha proseguito la discussione anche nell’ultima conferenza stampa, evidenziando la necessità di un netto miglioramento nel sistema VAR.

Un appello che si rivelerà solo il preludio di un’innumerevole serie di critiche.

“Che vergogna questo rigore. Conte dirà qualcosa qua?” “Come fa a non avere ragione Conte?”

Questi alcuni commenti apparsi sul social X che coinvolgono l’allenatore napoletano. I tifosi invocano Conte, tenendo viva la speranza di risolvere la delicata questione legata ai numerosi errori arbitrali. L’intervento del tecnico pugliese potrebbe rivelarsi decisivo per l’intero sistema calcistico italiano, chiamato a invertire il proprio rendimento. Settimana dopo settimana, infatti, il copione sembra non cambiare. Tante polemiche che rischiano di risultare negativamente decisive per il calcio italiano.

A poche ore di distanza dal match tra Napoli e Roma e in seguito all’ennesimo polverone, i tifosi azzurri si augurano di non subire alcuna decisione errata. Gli errori da matita rossa che avrebbero potuto condannare i partenopei sono tanti, così come per tutte le squadre del campionato di Serie A.