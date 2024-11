“Un big è a rischio per il Napoli”: l’allenamento odierno complica i piani di Ranieri!

Manca sempre meno alla sfida tra Napoli e Roma. Il match è in programma domenica alle ore 18.00, ma il tecnico dei capitolini ha ancora molti dubbi.

Per la terza volta nella sua carriera, Claudio Ranieri siederà sulla panchina della Roma. Dopo aver deciso di smettere con il calcio, il tecnico non ha saputo resistere alla chiamata della sua Roma, la quale vive un momento complicatissimo. L’inizio di stagione dei capitolini è stato disastroso, con ben due esoneri targati Daniele De Rossi e Ivan Juric. La posizione in classifica è “drammatica”, motivo per il quale l’ex Cagliari è chiamato a risollevare il morale della squadra. Il tecnico, però, farà il proprio esordio contro la capolista Napoli per un match che è in programma domenica alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona.

La prima partita di Claudio Ranieri sarà quindi molto complicata. Il tecnico lo sa, motivo per il quale non vuole commettere errori durante la preparazione. Alla sfida mancano solo tre giorni, ma in realtà l’allenatore è alle prese con tanti dubbi di formazione. Uno di questi, tocca da molto vicino Paulo Dybala. Quest’ultimo, è l’uomo più importante tra le file giallorosse ma la sua condizione fisica non sarebbe delle migliori. Nelle ultime ore, infatti, sono emersi importanti dettagli sull’argentino in vista della tredicesima giornata di Serie A.

Dybala a rischio per il Napoli: personalizzato nell’allenamento odierno

Paulo Dybala è da considerare a rischio per la sfida contro il Napoli. L’attaccante della Roma vive un periodo non semplicissimo a causa di alcuni problemi muscolare che continuano a dargli filo da torcere. La speranza di Claudio Ranieri è chiara: avere l’argentino a disposizione per la trasferta. In realtà, però, come riportato da “Ansa.it” la situazione sarebbe più complessa del previsto. Durante l’allenamento odierno, il calciatore ha svolto lavoro personalizzato senza aggregarsi al gruppo squadra. Ciò sottolinea che l’ex Juventus non è ancora al meglio in vista della ripresa del campionato.

Claudio Ranieri sperava di riaverlo a disposizione già nella giornata odierna, ma così non è stato. Quindi, il tecnico dovrà reinventarsi l’attacco titolare in caso di forfait dell’argentino. Ovviamente, le prossime ore saranno cruciali per capire le condizioni di Paulo Dybala. Quest’ultimo, vanta un’importanza cruciale nel gruppo squadra e non averlo a disposizione sarebbe una grossa perdita per il neo allenatore. La vicenda verrà seguita da vicino nelle prossime ore, in modo tale da captare le possibili scelte del tecnico in vista del big match.