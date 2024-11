Napoli-Roma, l’ultima di Ranieri al Maradona quasi 15 anni fa: la formazione degli azzurri è da brividi

Il nuovo allenatore giallorosso tornerà al Maradona, all’epoca ancora intitolato “San Paolo”: l’ultima volta risale a più di un decennio fa

Claudio Ranieri è tornato sulla panchina della Roma, quasi 15 anni dopo la sua ultima esperienza in giallorosso. Domenica, nella sfida contro il Napoli di Antonio Conte, l’allenatore settantenne inizierà il suo campionato e cercherà di risollevare la squadra da una situazione complicatissima. La prima di Ranieri in questo suo ritorno sarà al Maradona, stadio che gli evoca ricordi di una sfida lontana nel tempo, l’ultima volta che incontrò il Napoli nella stagione 2010/2011.

Era il 21 novembre 2010 quando la Roma di Ranieri, all’epoca allenatore della squadra, perse al San Paolo (oggi Maradona) contro il Napoli di Walter Mazzarri. I giallorossi, in quel periodo in difficoltà, vennero sconfitti per 2-0 da una rete di Marek Hamsik e da un autogol di Juan. Il Napoli ottenne la sua prima vittoria stagionale in casa e si avvicinò alla vetta della classifica, mentre la Roma si trovava penultima e ancora senza vittorie in trasferta.

Ranieri, l’ultima al Maradona evoca ricordi speciali

Quel Napoli, guidato da Mazzarri, schierava una formazione che sarebbe poi diventata leggendaria: De Sanctis in porta, con Campagnaro, Cannavaro e Aronica in difesa. In mezzo al campo Gargano e Pazienza, esterno Dossena e Hamsik col “Pocho” Lavezzi alle spalle del “Matador” Cavani. Una squadra ben organizzata e pronta a lottare per obiettivi ambiziosi.

Dall’altra parte, Ranieri schierava una Roma che vedeva in campo proprio l’uomo che è chiamato a sostituire da questa domenica sulla panchina romanista, Daniele De Rossi. L’allora “capitan futuro” era in cabina di regia con Pizarro, mentre il vero capitano di quei tempi, Francesco Totti, agiva dietro l’unica punta, l’attaccante napoletano Marco Borriello, che doveva fare da punto di riferimento offensivo. Nonostante il potenziale individuale, la Roma faticava a trovare un gioco coerente, proprio come ora, in attesa del ritorno in panchina domenicale di mister Ranieri.

Il match di domenica, sebbene molto diverso da quel lontano 2010, sarà comunque un’occasione per Ranieri di rivivere il passato e di provare a risollevare una Roma che ha fortemente bisogno di una scossa. Al Maradona, la sfida con il Napoli di mister Conte sarà già un banco di prova importante.