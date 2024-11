Calciomercato Napoli, la Juve tenta la beffa: Giuntoli non molla la presa

La Juventus prova a fare lo sgarbo al Napoli, l’ex direttore sportivo azzurro è pronto a portare a Torino un suo pupillo.

Cristiano Giuntoli ha aiutato la Juventus a tornare quella di un tempo, con lui alla carica dei bianconeri la Vecchia Signora è tornata a vincere una competizione e ora proverà a dare filo da torcere a tutti per il campionato. Per farlo è servito un calciomercato studiato, ben elaborato. Nella passata stagione ha lavorato con Giovanni Manna, attuale ds del Napoli che lavorava per la Vecchia Signora la passata annata.

Il direttore sportivo ex Carpi le tenta tutte pur di essere il più preparato possibile a qualsiasi eventualità, ora provala beffa alla sua ex squadra: il Napoli. I bianconeri spesso in passato hanno effettuato operazioni del genere, negli ultimi anni un po’ meno. Forse anche questo è stato un nuovo punto di debolezza della squadra piemontese, che ora prova a fare ritorno alle origini. Cristiano Giuntoli vuole portare Giacomo Raspadori alla Juventus.

Raspadori piace alla Juventus, arriva la risposta del Napoli

Giacomo Raspadori è stato pagato ben 35 milioni dal Napoli, una cifra considerevole nelle casse del Sassuolo. Il calciatore classe 2000 ha vestito per la prima volta la maglia azzurra nell’estate che ha poi portato allo scudetto. L’ultimo anno di Giuntoli con i partenopei. Adesso vuole portarlo con se a Torino, per fargli indossare la maglia a strisce bianche e nere. Il club però è stato ben chiaro sulla gestione di Raspadori.

Stando a quanto riportato da “La Stampa”, il giocatore piace ai bianconeri, ma trattare con i partenopei resterebbe complicato. IlNapoli, infatti, non avrebbe intenzione di cedere Raspadori ad una diretta concorrente per lo scudetto, men che meno a condizioni d’acquisto favorevoli dal punto di vista economico.

Probabilmente i partenopei a gennaio non faranno nulla in uscita, anche i vari interessamenti per Simeone dovrebbero essere respinti al mittente. Antonio Conte ha chiara la situazione, vuole tenere tutti i calciatori in rosa. Almeno per la finestra invernale di calciomercato, qualora poi la Juventus dovesse presentarsi in estate con un’offerta importante dal punto di vista economico per Raspadori allora si potrà iniziare a parlarne.

Oggi ci sono ancora pagine da scrivere, storie da raccontare. Raspadori fa parte di uno dei capitoli più importanti della storia azzurra, potrebbe prendere parte ad uno nuovo prima di un’ipotetica cessione a luglio.