Attacco al Napoli, la frecciata social fa infuriare Conte: che polemiche

Al Napoli di Antonio Conte, prima della gara contro Roma, è arrivata una frecciata social che sta facendo molto discutere.

Archiviata la sosta per gli impegni delle nazionali, di fatto, il campionato è tornato sotto la luce dei riflettori. Il Napoli, dunque, è chiamato a difendere il proprio primato e lo farà domenica contro la Roma di Claudio Ranieri.

Gli azzurri, di fatto, hanno una gara molto difficile di fronte a loro, visto anche l’avvicendamento in panchina tra Ivan Juric ed il tecnico italiano. Tuttavia, prima della gara contro la Roma, in casa Napoli bisogna registrare un attacco social che avrà fatto sicuramente infuriare allo stesso Antonio Conte.

Napoli, la frecciata di Giovanni Capuano: “Fuoco di sbarramento preventivo per la designazione di Massa”

Sul proprio profilo ufficiale di X, infatti, il giornalista Giovanni Capuanto ha scritto questo tweet: “Il fuoco di sbarramento preventivo per la designazione di Massa, due settimane dopo il polverone per Mariani, dimostra nettamente una cosa: a Napoli sono ben consapevoli di essere i favoriti per lo scudetto”.

Il tweet del giornalista poi continua: “Il Napoli ha scelto di giocarsi l’intera stagione con tutte le armi a disposizione, comprese quelle esterne al campo”. Questo pensiero di Giovanni Capuano, di fatto, sta già facendo discutere tutta la piazza partenopea. Vedremo se domani Conte in conferenza stampa risponderà a questa frecciata social.