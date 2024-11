“Due azzurri nel mirino degli avversari”: Ranieri prepara una scelta drastica!

Manca sempre meno alla prossima sfida di Serie A tra Napoli e Roma. Di seguito le ultimissime in vista del match che andrà in scena al Maradona.

La sosta per le Nazionali si avvia verso la conclusione e lascia nuovamente spazio alla Serie A. Quest’ultima, tornerà col botto vista l’attuale situazione in vetta alla classifica. Ad oggi, a comandare il campionato è il Napoli di Antonio Conte ma sono presenti diverse squadre racchiuse in pochissimi punti. La situazione, quindi, potrebbe cambiare da un momento all’altro.

Intanto, ad attendere gli azzurri c’è la sfida contro la Roma. Quest’ultima, ha cambiato nuovamente allenatore con la panchina che è stata affidata a Claudio Ranieri. L’ex Cagliari si trova subito ad affrontare la capolista, motivo per il quale sarebbe già alle prese con la scelta delle tattiche adeguate. A tal proposito, nelle ultime ore, è emersa una rivelazione inaspettata sulle idee del tecnico.

Ranieri teme gli esterni azzurri: pronta una mossa inedita!

Napoli-Roma non è mai una sfida banale, ma ancor più questa volta. Domenica al Maradona arriveranno i capitolini, ormai alle prese con un inizio di stagione disastroso. L’avvento di Claudio Ranieri dovrà cambiare le carte in tavole, e il tecnico spera di farlo già contro il Napoli. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” l’allenatore starebbe studiando una nuova tattica per fermare sul nascere le avanzate di Khvicha Kvaratskhelia e Matteo Politano.

L’ipotesi sarebbe quella di puntare su una difesa a cinque, la quale avrà il compito di aiutare i due terzini. Infatti, sono previsti i raddoppi di Mancini e Ndicka alle spalle di Angelino e Celik. Tutto ciò, servirà per evitare un’avanzata a campo aperto a favore dei padroni di casa.