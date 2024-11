Napoli-Roma, Lukaku out per infortunio? Arriva il chiarimento di Sky Sport

Romelu Lukaku ci sarà per la sfida di campionato tra il Napoli e la Roma del neo allenatore Claudio Ranieri? Arrivano le ultime di Sky Sport.

Si avvicina il ritorno del campionato di Serie A. Il Napoli dovrà affrontare la Roma nel neo allenatore Claudio Ranieri, sfida complicati considerando che i giallorossi vorranno mettere in campo una prova di livello per lasciarsi alle spalle questa prima e disastrosa parte della della stagione. Tre allenatori in pochi mesi e la sensazioni di non essere ancora riusciti a trovare la chiave giusta per svoltare.

Quella di Ranieri rappresenta una decisione forte, con la squadra capitolina che si è affidata ad una figura importante e riconosciuta in tutta Roma: l’allenatore, dal canto suo, nella conferenza stampa di presentazione ha lasciato capire quanto ci tenga al club e quanto voglia mettere in campo tutte le energie necessarie per rialzare la compagine giallorossa.

Napoli-Roma, ci sarà Lukaku? Le ultime di Sky Sport

Anche Antonio Conte vorrà ovviamente fare di tutto per portare a casa i tre punti, considerando che la sfida conto la Roma resta un match di cartello importante all’interno del quale il bottino in palio ha un peso specifico anche in termini di morale e motivazione.

Romelu Lukaku è partito in questi giorno con il Belgio ed ha avuto un problema fisico che sta tenendo in apprensione i tifosi: l’ex bomber dell’Inter ha avuto un problema in nazionale. “Ha voluto a tutti i costi scendere in campo contro l’Italia, per noi si trattava di una finale, ma ora ha un’infiammazione al ginocchio, cronica, ha dovuto fare un’infiltrazione e non era a disposizione. Per 3-4 giorni dovrà star fermo, non potrà nemmeno allenarsi”, aveva spiegato in conferenza stampa Domenico Tedesco.

Secondo quanto riportato da Sky Sport in queste ore, il problema dovrebbe essere gestito e risolto entro la partita con la Roma. Lukaku con ogni probabilità sarà titolare per la sfida contro i giallorossi, secondo partita di fila da ex per il belga dopo il match giocato a San Siro contro l’Inter di Simone Inzaghi.