La Lazio bussa alla porta del Napoli: spunta un vecchio pallino

Potrebbe arrivare una nuova proposta in casa Napoli: il mercato di gennaio potrebbe spingere la Lazio alla porta degli azzurri, ecco per quale nome.

La Lazio di Baroni, cosi come il Napoli, è protagonista di un avvio di stagione molto importante. I biancocelesti sono primi in Europa League e viaggiano a velocità importante anche in campionato, con un solo punto di ritardo rispetto ai partenopei.

Tutto questo ovviamente ha creato grande entusiasmo all’interno della compagine capitolina, e col mercato di gennaio potrebbero arrivare anche degli accorgimenti per migliorare ulteriormente la rosa a disposizione di Marco Baroni. Ma dove potrebbe operare il club?

Un obiettivo che sembra essere nuovamente tornati in cima alla lista dei desideri della Lazio porterebbe la dirigenza a bussare nuovamente alla porta del Napoli, visto che si tratta di un nome già accostato in passato alla squadra biancoceleste.

La Lazio può tornare su Folorunsho: la situazione

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, La Lazio avrebbe messo nuovamente nel mirino Folorunsho: Claudio Lotito potrebbe avallare l’investimento sul centrocampista del Napoli per andare a rinforzare un reparto molto importante per Baroni.

Il club partenopeo, dal canuto suo, non si muoverà dalla richiesta di 13 milioni di euro (già chiesta in estate) per lasciar partire il giocatore. Folorunsho ritroverebbe Baroni come allenatore (lo ha già avuto lo scorso anno) ed è tifoso della Lazio, tutti elementi che spingerebbero alla chiusura dell’affare.