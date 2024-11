Esordio dal primo minuto per il futuro difensore centrale del Napoli, quanta emozione

Splendida notizia per la SSC Napoli: giornata da non dimenticare per il talentuoso centrale di difesa di proprietà del club azzurro: arriva l’esordio dal primo minuto.

La pausa nazionali si appresta, nella prossima settimana ormai alle porte, a giungere al termine. In casa Napoli si attende solo il rientro dei calciatori impegnati con le proprie selezioni, prima di preparare la delicata sfida alla Roma. Nonostante l’ennesima e ultima sosta dell’anno in corso, sono diversi i campionati che non si sono fermati, come quelli minori. Tra questi la Serie C, competizione che ha regalato una splendida notizia alla società napoletana e a tutti i suoi tifosi. Poche ore fa, infatti, un interessante prospetto di proprietà dei partenopei ha bagnato il proprio esordio da titolare tra i professionisti: gioia incontenibile.

News SSC Napoli, esordio dal 1′ per D’Avino tra i professionisti

Luigi D’Avino, difensore di proprietà del Napoli classe 2005, ha bagnato il proprio esordio dal primo minuto tra i professionisti nel tardo pomeriggio di quest’oggi. Il calciatore, attualmente in prestito al Gubbio fino al prossimo 30 giugno 2025, ha disputato ben 72′ di gioco nella sfida al Carpi, posizionandosi nel terzetto di difesa. Gioia immensa, dunque, per il prospetto napoletano e per la società azzurra, che punta a far crescere il 18enne. La gara, disputatasi allo Stadio Pietro Barbetti di Gubbio, è terminata sul risultato di 1 a 0 per i padroni di casa.

Il Napoli confida sul proprio talento e sulla società umbra, forte della presenza anche di Gennaro Iaccarino – altro prospetto di proprietà azzurra mandato in prestito fino al prossimo giugno. Decisamente più costante il rendimento del classe 2003 in cabina di regia, trasferitosi solo negli ultimi giorni della recente sessione estiva di calciomercato.

La crescita di Luigi D’Avino fa sorridere il club e Antonio Conte, attento al rendimento dei propri giovani. Riuscire a far emergere un prospetto cresciuto in casa sarebbe un promettente traguardo per il Napoli. Anche perché l’esperienza tra i professionisti del classe 2005 potrebbe nettamente giovare alla società, oltre che al giocatore stesso.

L’inserimento del giovane centrale di difesa tra i titolari della compagine umbra, in pianta stabile, determinerebbe eventualmente il futuro di D’Avino, che dal canto suo sogna di vestire la maglia azzurra. All’ottima notizia di quest’oggi potrebbero seguire altri promettenti traguardi. Tutto è nelle mani del calciatore: a lui il compito di convincere il proprio allenatore, Taurino, ad affidarsi alle proprie doti difensive. Intanto, il Napoli esulta.