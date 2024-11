“Rigenerato in Nazionale”, adesso Conte può sorridere: cosa filtra verso la Roma

La sosta per le Nazionali fa felice Antonio Conte. Il tecnico azzurro ha potuto ammirare l’ottima prestazione di un azzurro.

La Serie A è stata costretta ad una sosta forzata a causa della sosta per le Nazionali. Quest’ultime, sono impegnate nei vari match di Nations League e non solo che termineranno nei prossimi giorni. Intanto, però, gli azzurri ad essere scesi in campo sono diversi e alcuni di questi si son resi protagonisti di ottime prestazioni.

Tra le partite più attese c’era sicuramente quella tra Belgio e Italia conclusa sul punteggio di 0-1. Gli azzurri hanno trovato l’ennesima vittoria conquistando così l’accesso ai quarti di finale di Nations League. Oltre a ciò, a brillare particolarmente sono stati Alessandro Buongiorno e Giovanni Di Lorenzo. I due calciatori hanno tenuto a freno la voglia di Romelu Lukaku e compagni. Proprio dall’attaccante belga sono arrivati segnali incoraggianti per il futuro.

Lukaku rigenerato in Nazionale: cosa filtra verso la Roma

L’avvento di Romelu Lukaku al Napoli non è stato devastante. La rete all’esordio e le ottime prestazioni sono state accantonate da una forma fisica ancora da migliorare che ha costretto l’attaccante a lavorare più del previsto. Al momento, l’ex Inter non ha raggiunto la giusta brillantezza mentale e fisica. Ciò nonostante, però, dalla sfida tra Belgio e Italia sono emersi alcuni dettagli interessanti. Infatti, il bomber del Napoli si è reso autore di una buona prestazione sfiorando anche la rete che avrebbe portato il punteggio sull’1-1.

Tutto ciò è piaciuto ad Antonio Conte, il quale continua a nutrire fiducia totale nei confronti dell’attaccante. Intanto, il pensiero del tecnico è già orientato sul prossimo match di campionato contro la Roma. Per l’occasione, Romelu Lukaku è chiamato a fare la differenza e aiutare i compagni ad ottenere una vittoria fondamentale proprio contro la sua ex squadra.