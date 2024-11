“De Laurentiis pronto a chiudere per il rinnovo”: il Napoli ha già deciso il futuro del calciatore!

Sono ore caldissime in casa Napoli. Nelle ultime settimane, si sta discutendo della volontà del club azzurro che è chiamato a scegliere il futuro di un calciatore.

L’inizio di stagione del Napoli lascia ben sperare i tifosi azzurri, i quali continuano a sostenere incessantemente il gruppo. L’avvento di Antonio Conte ha ridato entusiasmo e voglia di vincere alla squadra, la quale ha reagito al meglio. L’attuale primo posto in classifica è solo un punto di partenza, ancor più perché il ko contro l’Atalanta e il successivo pareggio a Milano hanno “riaperto” il campionato. Ci sono tante squadre racchiuse in due punti, motivo per il quale alla ripresa servirà il miglior Napoli. Per fare ciò, l’allenatore salentino si affiderà ancora una volta ai suoi uomini migliori, su tutti: Khvicha Kvaratskhelia.

L’esterno georgiano ha ritrovato la giusta linfa con Antonio Conte. Sulla fascia sinistra è tornato finalmente ad essere decisivo a suon di gol e giocate per i compagni. Tutto ciò ha attirato l’attenzione delle big europee, le quali starebbero preparando un colpo da novanta. In realtà, il discorso è più complesso del previsto vista la volontà del Napoli di trattenere il giocatore. Non a caso, sono in corso i dialoghi per un rinnovo che però ancora non è decollato.

Il Napoli vuole blindare Kvara: sullo sfondo Psg e Barcellona

La storia d’amore tra Khvicha Kvaratskhelia e il Napoli potrebbe durare per molti anni, o almeno è quello che si augura la società. L’importanza del calciatore georgiano è tornata ad essere cruciale, motivo per il quale il club non ha alcuna intenzione di cederlo. I contatti per il rinnovo sono in corso da diverse settimane, anche se non è stato raggiunto nessun tipo di accordo. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” Aurelio De Laurentiis e gli altri dirigenti vorrebbero blindare l’esterno. Quest’ultimo, ha un contratto in scadenza nel 2028, ma la volontà sarebbe quella di prolungare ancor più per allontanare le rivali.

Infatti, sulle tracce del giocatore ci sono diversi top club europei come Psg e Barcellona. Tutto ciò non entusiasma il Napoli, il quale vorrebbe chiudere in tempi brevi il prolungamento. Infatti, la volontà è ormai chiara: rendere Kvaratskhelia uno dei pilastri della nuova era targata Antonio Conte.

Le parti si aggiorneranno nelle prossime settimane per riuscire a raggiungere un accordo definitivo. Al momento, è presente una certa distanza tra domanda e offerta che però potrebbe essere colmata grazie all’ennesimo sforzo del presidente Aurelio De Laurentiis.