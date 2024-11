Dal Napoli al Barcellona, addio annunciato: la decisione del giocatore

Il giocatore ha preso la sua decisione in vista della prossima finestra di calciomercato, quella invernale.

I partenopei attendono la finestra di calciomercato invernale, quest’ultima potrebbe dare una grossa mano agli azzurri ma potrebbe anche far perdere al Napoli dei tasselli importanti.

Giovanni Manna sta lavorando intensamente per accontentare nuovamente Antonio Conte, il tecnico leccese esige un difensore ed ecco che sbuca l’opportunità Jonathan Tah.

Tah lascerà il Bayer Leverkusen, su di lui anche Napoli e Barcellona

La finestra di mercato invernali potrebbe riservare delle sorprese, delle occasioni da prendere al volo per ottenere quello sprint finale per concludere al meglio la propria stagione. La sorpresa del Napoli può arrivare in difesa, si tratta di Jonathan Tah.

Stando a quanto riportato da Florian Plettenberg, giornalista di ‘Sky Sport Germania’, Jonathan Tah non rinnoverà infatti, il suo contratto con il Bayer Leverkusen.”

Scrive sul suo canale di X che sul tedesco sono piombate subito delle big europee, tra queste ci sono sia il Bayern Monaco che il Barcellona. Queste ultime sono sicuramente le favorite per prendere il centrale. Su Tah c’è anche il Real Madrid , che la prossima estate potrebbe ingaggiare Xabi Alonso. Da segnalare che hanno chiesto informazioni anche delle big italiane come Inter e Napoli.

Ne ha parlato anche il noto quotidiano tedesco BILD.