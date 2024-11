“Permesso speciale per un ex Napoli”: la notizia sorprende tutti i tifosi!

Sono ore calde per un ex calciatore del Napoli. Quest’ultimo, sarò costretto a svolgere il servizio militare grazie ad un permesso speciale.

A Napoli sono passati tanti calciatori, e la maggior parte di questi dimostrano ancora un grande amore per la città. Naturalmente, però, il calcio spesso riserva sorprese molto inaspettate. Infatti, è ormai divenuta routine la cessione dei giocatori più talentuosi per incassare importanti introiti. Negli ultimi anni, anche il club azzurro ha messo a referto delle cessioni ricchissime, basti ripensare ad esempio a Kim Min-jae. Quest’ultimo, ha vestito la maglia partenopea per una sola stagione che però resterà per sempre nella storia a causa della vittoria dello scudetto.

Dopodiché, grazie alla clausola presente nel contratto, il calciatore sudcoreano è approdato al Bayern Monaco dove ormai milita già da due stagioni. L’esperienza in Germania procede bene, anche se l’ambientamento non è stato affatto semplice e ancor più a causa della concorrenza. Ora, però, il nome di Kim Min-jae è nuovamente molto discusso, ma non per questioni calcistiche. Infatti, il sudcoreano è chiamato a svolgere il servizio militare obbligatorio imposto dalla propria Nazionale, la quale però ha stilato un permesso “speciale”.

Kim Min-jae svolgerà servizio militare: le ultime sull’ex Napoli

Kim Min-jae continua a far parlare di sé anche al dì fuori del rettangolo verde. L’attuale difensore del Bayern Monaco passato per Napoli nella stagione 2022-2023 è al centro di una notizia sorprendente. Come riferito dal quotidiano tedesco “Bild” il giocatore è chiamato a svolgere il servizio militare obbligatorio imposto dalla Corea del Sud. L’ex azzurro avrò però delle agevolazioni che gli permetteranno di collegarsi da remoto per una o due ore a settimana. Si tratta, quindi, di un privilegio inaspettato che però la Corea riserva agli atleti più importanti o alle pop star.

La notizia è sorprendente, in quanto ad oggi il tutto risulta essere inedito. In realtà, però, in Corea del Sud il servizio militare obbligatorio resta un punto fermo. Infatti, anche giocatori dal calibro di Kim Min-jae son chiamati a svolgere tutto ciò. Non a caso, l’ex difensore del Napoli ha già completato una sorte di ritiro durato due settimane, attraverso il quale ha potuto raggiungere la partecipazione alle ultime ore del servizio.

Al noto difensore viene riconosciuto tale privilegio grazie ai successi sportivi ottenuti sul campo. Tra questi, c’è ovviamente lo Scudetto vinto a Napoli nella stagione 2022-2023. Non a caso, il sud coreano dimostrò di essere un centrale impeccabile capace di blindare in più occasioni la porta partenopea.