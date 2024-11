“Insuperabile, ha annullato Lukaku”: Belgio-Italia, tripudio e voti alti per Buongiorno

Pagelle positive per Alessandro Buongiorno dopo la vittoria di ieri dell’Italia contro il Belgio: ecco i giudizi dati al difensore del Napoli.

Ieri grande soddisfazione per l’Italia dopo la vittoria conquistata contro il Belgio. Gli azzurri, ad oggi, vengono indicati da molti come potenziali vincitori della Nations League, ed il lavoro fatto fino ad ora da Luciano Spalletti è stato di sicuro importante, non soltanto sotto il punto di vista tattico: il commissario tecnico è riuscito a dare una nuova mentalità alla squadra, staccandola da quelli che sono stati i recenti risultati negativi.

Per l’ex allenatore del Napoli anche la possibilità di contare su una rosa variegata, piena di giovani pronti a mettersi in mostra ma anche calciatori che hanno maturato esperienza sia in nazionale che nei club. Tra questi anche Alessandro Buongiorno, passato al Napoli dal Torino la scorsa estate e diventato un faro per la difesa di Antonio Conte.

Belgio-Italia, pagelle importanti anche per Buongiorno

I giornali di oggi hanno esaltato in maniera importante la partita di Alessandro Buongiorno: l’ex Torino ha tenuto a bada Lukaku e di fatto ha “annullato” la capacità propulsiva ed offensiva dell’attaccante del Napoli. L’edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport ha parlato proprio della prestazione di Buongiorno.

“‘A noi Romelu’, dice al compagno di squadra e Lukaku soltanto alla fine trova un paio di crepe nel muro. Prima sempre coraggio e chiusure puntuali“, scrive la rosea che ha dato un 6.5 al difensore azzurro.

Giudizio positivo anche dal Corriere dello Sport che ha confermato il voto della Gazzetta: “Qui Castel Volturno, a voi Bruxelles: fa da frangiflutti non solo sul compagno Lukaku che evidentemente si tiene lontano. Quando capita è duello rusticano, più di spada che di fioretto“.

Ed ancora Repubblica con un 6,5 scrive di un Buongiorno “insuperabile, non fa sconti al compagno Lukaku”, mentre alza il tiro il Corriere della Sera che scrive sul difensore del Napoli con un 7 in pagella: “Fisico, grinta, attenzione per annullare Lukaku. Oggi è il miglior marcatore italiano”.