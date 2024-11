Calciomercato Napoli, il Barcellona vuole Kvara: pronta una super offerta

Secondo quanto riportato in queste ore da La Repubblica, il Barcellona avrebbe messo gli occhi su Khvicha Kvatatskhelia.

La situazione di Khvicha Kvaratskhelia continuava ad essere al centro dell’attenzione in casa Napoli. Arrivare al rinnovo non è assolutamente semplice, considerando che c’è una distanza considerevole tra le richieste dell’entourage del georgiano e quella che è la proposta del club partenopeo. Le possibilità di trovare una quadra stanno diventando sempre più remote con il passare dei mesi, e cosi aumentano quelle che sono le chances di poter vedere il numero 77 azzurro lontano da Napoli.

Negli scorsi mesi è stato il Paris Saint Germain ad essere maggiormente vicino al calciatore, ma in queste ore è emerso un altro club interessato a Kvicha e che starebbe seriamente pensando di muovere passi concreti per mettere le mani sull’attaccante del Napoli.

Calciomercato Napoli, il Barcellona vuole Kvara

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il Barcellona sarebbe fortemente interessato a Kvaratskhelia: il club catalano starebbe cercando un altro esterno da inserire all’interno della rosa blaugrana, il nome di Kvicha sarebbe diventato il primo della lista.

Flick, artefice di un avvio di stagione importante per il Barcellona, vorrebbe Kvara e in casa Barcellona sarebbero pronti a mettere sul piatto ben 80 milioni di euro, gli stessi che l’entourage vorrebbe inserire come clausola rescissoria sul contratto.