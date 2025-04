Napoli, rimpianto o affare? Il rendimento di Garnacho dopo il mancato acquisto

L’esterno argentino delude le aspettative, rendimento pessimo nelle ultime settimane: le statistiche.

A volte è necessario riuscir a vedere il bicchiere mezzo pieno per evitare di sprofondare in un pericoloso malumore. Questo è il caso del Napoli, che a gennaio stava per portare a termine un colpo di mercato, o almeno così ha raccontato la stessa dirigenza azzurra, che poi è sfumato lasciando tutti a bocca asciutta.

“Garnacho è stato credibile, siamo stati vicini [..] Lo abbiamo trattato anche prima della partenza di Kvara. Abbiamo fatto un’offerta importante andando vicino alle richieste dello United. Il giocatore voleva essere accontentato economicamente, ma non l’ho trovato corretto nei confronti degli altri giocatori. Abbiamo un livello medio salariale”, aveva ammesso Giovanni Manna nella conferenza di fine mercato invernale.

Un colpo sfumato che aveva scatenato, e non poco, l’ira dei tifosi partenopei, che avevano visto andare via Kvaratskhelia senza però veder arrivare un sostituto di livello. Un colpo mancato, all’epoca, che rischiava di gettare al vento quanto di buono fatto da Antonio Conte e dalla squadra fino ad allora.

Ma siamo così sicuri che Alejandro Garnacho sia un colpo mancato per il Napoli?

Il crollo di Garnacho, prestazioni negative e un dato impressionante

Il rendimento dell’esterno argentino parla chiaro. Le sue prestazioni, già di per sé non di altissimo livello nella prima parte di stagione, sono calate drasticamente nelle settimane che hanno portato dal mancato annuncio ad oggi. Se fino alla fine di gennaio aveva messo a segno solo tre gol, dal 2 febbraio ad oggi Garnacho ha segnato una sola rete, nella vittoria contro il Leicester.

Quello che più preoccupa, però, o che rincuora pensando al mancato acquisto del Napoli, sono i suoi dribbling. Alejandro Garnacho ha i numeri peggiori per quanto riguarda i dribbling. Ne tenta 3,4 per partita, ma ne conclude soltanto uno ogni 90 minuti. Un dato impressionante che testimonia il crollo, certamente suo ma anche del Manchester United nella sua interezza.

Last Updated on 2 Apr 2025 – 17:51 by Giorgio D’Andrea