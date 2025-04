Napoli, ecco perchè devi aver paura del Bologna: l’analisi

Il tecnico azzurro ha un timore, ecco quale: l’analisi non lascia dubbi.

Quella con il Bologna sarà una di quelle partite insidiose che potrebbero creare non pochi problemi al Napoli di Antonio Conte. Il Bologna è quarto in classifica e si sta dimostrando una delle vere forze del nostro campionato. Ma non è solo questo.

Reduce da sei vittorie consecutive (Coppa Italia compresa) gli uomini di Vincenzo Italiano non perdono dal 22 febbraio, quando fu il Parma a farli crollare. Un vero e proprio passo falso, anche perchè prima di allora il Bologna non perdeva dal 30 dicembre, e in mezzo aveva battuto anche Borussia Dortmund e Atalanta.

La vittoria in Coppa Italia contro l’Empoli, poi, darà sicuramente una spinta in più agli emiliani, che contro il Napoli inseguono la settima vittoria consecutiva ma anche la possibilità di scavalcare l’Atalanta (in campo con la Lazio e poi contro il Bologna il 13 aprile).

Bologna-Napoli, i timori di Conte: i dettagli

Antonio Conte conosce bene le insidie che una partita del genere piò nascondere. D’altronde le partite con Como e Venezia sono il simbolo di quello a cui si va incontro quando si sottovaluta una partita.

L’edizione odierna de Il Mattino sottolinea proprio le preoccupazioni del tecnico azzurro, consapevole dei punti di forza del Bologna e attento a non far capitare altri passi falsi.

“Oggi il tecnico azzurro inizierà dalla fine: prima che i complimenti, analizzerà le cose che, secondo lui, non sono andate bene nella ripresa, anche se ci sono gli alibi delle assenze e degli infortuni. Teme Il Bologna, sa che arriva in un momento in cui la squadra di Italiano è nel massimo dell’autostima. Teme l’ambiente, sa che gli azzurri troveranno uno stadio gremito. Ma sa anche che il Napoli è venuto meno a Como e a Venezia, non certo nei big match di San Siro o nelle trasferte di Bergamo e Firenze. Ma è chiaro che Conte ha capito che il 4-3-3 è la strada su cui tornare ad aggrapparsi in questo finale di stagione”, scrive il quotidiano.

Last Updated on 2 Apr 2025 – 14:35 by Giorgio D’Andrea