Napoli, l’ex allenatore non ha dubbi: “Italiano non sbaglia un colpo”

Pronostico chiaro e analisi oculata, l’ex allenatore conosce l’ambiente: i dettagli.

Lunedi prossimo il Napoli affronterà il Bologna in una sfida fondamentale per continuare a sognare il primo posto in classifica. Dopo la straordinaria vittoria con il Milan non mancano di certo le motivazioni e l’umore giusto agli uomini di Antonio Conte.

Il Bologna, però, potrebbe rappresentare un’insidia notevole per il Napoli, che tra l’altro non vince in trasferta dal match esterno con l’Atalanta. Uno scoglio piuttosto importante che va superato per poter proseguire nell’inseguimento all’Inter in vetta.

Napoli-Bologna, le parole dell’ex allenatore

Daniele Arrigoni, ha commentato la sfida mettendo in guardia Antonio Conte e gli azzurri. L’ex allenatore del Bologna è sicuro della competitività degli emiliani.

“Oggi il Bologna è una delle squadre più difficili da affrontare, Italiano non sbaglia un colpo nonostante sono andati via giocatori importanti e arrivati dei nuovi. Sarà una partita difficilissima per il Napoli, in realtà per entrambi perché tutte e due le squadre hanno motivazioni troppo alte. lo penso che il Napoli possa anche vincere, ormai hanno una consapevolezza incredibile nonostante l’ultimo periodo altalenante. Italiano ha fatto un percorso incredibile dal basso verso l’alto ottenendo sempre grandissimi risultati, sta facendo cose straordinarie da anni”, ha commentato Arrigoni.

