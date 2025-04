Ripartenza Napoli, bisogna invertire un trend negativo: col Bologna per invertirlo

Invertire la rotta, col Bologna si può fare: il trend negativo che sta preoccupando il Napoli.

Il Napoli conta molto, e come potrebbe essere altrimenti, sulla trasferta di Bologna. Quella contro gli uomini di Vincenzo Italiano sarà l’ultimo scontro diretto della stagione, dopo il quale gli azzurri avranno davanti una serie di partite, le ultime sette della stagione, sulla carta più semplici.

Vincere significherebbe continuare a sognare il sorpasso sull’Inter (impegnata stasera contro il Milan in Coppa Italia), che giocherà in campionato contro il Parma.

C’è però un trend che spaventa gli azzurri, un ostacolo soprattutto psicologico non banale da superare: le oggettive difficoltà del Napoli in trasferta. L’ultima vittoria in esterna fu contro l’Atalanta, lo scorso 18 gennaio, e poi il pari a Roma sia con i giallorossi che con la Lazio, la sconfitta a Como ed il pareggio con il Venezia.

L’ultima vittoria a Bergamo: il Napoli riparte da lì

Un’analisi portata avanti da Francesco Modugno in collegamento su Sky Sport, che ha analizzato anche l’atteggiamento maniacale di Antonio Conte, assolutamente intenzionato a non commettere ulteriori passi falsi.

“Il Napoli in trasferta non vince da Bergamo, 78 giorni fa, era il Napoli che comandava la classifica. Al ritorno da Bergamo, una partita tiratissima, la squadra fu accolta da 10 mila tifosi, la notte di Conte col megafono. Quelle parole sembrarono far eco alla forza e alla ambizioni della squadra. Quel Napoli veniva da una serie di successi di fila in trasferta. Nelle ultime 4 soltanto tre punti, rendimento calcante. Vedi l’ultima trasferta a Venezia. Il calendario del Napoli ha il suo picco proprio lunedì sera, la trasferta di Bologna sembra la più complicata. L’avvicinamento sarà sempre ossessivo manicale. Conte ha concesso due giorni di riposo ma poi ha voluto presto la squadra a Castel Volturno”, ha commentato Modugno.

