Mercato Napoli, nel mirino un giovanissimo dalla Georgia: l’indiscrezione

Il Napoli pensa al futuro, nel mirino un talento giovanissimo: occhio alla concorrenza.

La dirigenza del Napoli non si ferma mai, sempre con un occhio al futuro e l’altro al presente. Sotto la guida attenta di Giovanni Manna, il club partenopeo sta lavorando senza sosta per costruire una squadra competitiva per le stagioni a venire. Tra le mosse più intriganti del calciomercato azzurro c’è l’interesse per un nome che sta facendo parlare di sé negli ambienti calcistici europei: un giovane talento georgiano che promette di essere una stella del domani. E il Napoli, si sa, ha sempre avuto un fiuto speciale per scovare promesse da trasformare in campioni.

Napoli, nel mirino un giovane georgiano: Manna al lavoro

A svelare l’indiscrezione è stato l’esperto di calciomercato Nicolò Schira, che tramite i suoi consueti post su X ha riportato l’interesse del Napoli, ma non solo.

“Napoli, Atalanta e Gent stanno monitorando il giovane talento georgiano Nikoloz Bochorishvili (nato nel 2007), che gioca come difensore centrale ma può ricoprire anche i ruoli di centrocampista difensivo e terzino destro. Attualmente milita nell’Iberia U19. Uno scout del Napoli era presente alla partita Georgia-Moldova U18 lo scorso novembre”, ha scritto Schira.

Last Updated on 2 Apr 2025 – 17:04 by Giorgio D’Andrea