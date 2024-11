“Quando mi chiama, il Napoli vince”, rivelazione esilarante su ADL: di chi si tratta

Spunta un curioso retroscena legato al presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, noto anche per la sua scaramanzia: la rivelazione è imperdibile.

Il Napoli si gode la terza sosta di stagione per le Nazionali e lo fa guardando tutti dall’alto: il primo posto in classifica, difeso dopo il pareggio di San Siro contro l’Inter, è un fattore che fa sognare i tifosi azzurri, che sono tornati a sognare in seguito a un’annata (quella dello scorso anno, ndr) molto deludente. Ora, i pensieri dei tifosi sono tutti per la prossima sfida di campionato, al rientro dalla sosta ora in corso, contro la Roma, che in queste ore ha annunciato ufficialmente il ritorno nella Capitale di Claudio Ranieri (che subentra a Ivan Juric, ndr).

Pensiero che avrà, sicuramente, anche un tifoso della Roma d’eccezione come Carlo Verdone, che presto si rivedrà nel nuovo capitolo della fortunata serie “Vita da Carlo 3“, disponibile dal 16 novembre su Paramount+ e prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis. Proprio in merito al numero uno della SSC Napoli, Verdone si è lasciato andare a un retroscena davvero esilarante nel corso della sua intervista rilasciata a Radio CRC, emittente partner del club partenopeo.

Ultimissime Napoli calcio, Verdone sorpende su De Laurentiis

Carlo Verdone, protagonista della serie “Vita da Carlo”, giunta al suo terzo capitolo, ha parlato anche di Aurelio De Laurentiis nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio CRC.

Il retroscena più particolare è legato a quello che l’attore definisce come una sorta di rito scaramantico da parte del numero uno del club azzurro:

“A De Laurentiis non chiedo niente in vista di Napoli – Roma, perché non voglio entrare minimamente nelle questioni legate agli azzurri. Lui, però, deve aver capito una cosa, non so se lo fa per scaramanzia o meno. Ho l’impressione che mi faccia una telefonata prima della partita cercando una energia positiva. Non è un caso che tutte le volte che è successo, il Napoli vince. Lui dovrebbe ricordarsi questo. A me tocca tifare Napoli, perché non voglio vederlo serioso se la squadra perde. Speriamo sempre che gli vada bene tutto, perché così abbiamo rapporti migliori”.

Carlo Verdone e la città di Napoli: spunta la dichiarazione d’amore

Durante l’intervista, Carlo Verdone ha avuto modo di parlare anche del suo rapporto con la città di Napoli, a cui sembra molto legato. Di seguito, quanto dichiarato: