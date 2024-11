“Nelle prossime giornate ci sarà un correttivo”: polemiche Inter-Napoli, spunta la rivelazione

Luca Marelli, ex arbitro e voce di DAZN per quanto riguarda gli episodi da moviola, ha parlato ai microfoni della trasmissione Terzo Tempo Calcio Napoli.

Le polemiche attorno ad Inter-Napoli e l’utilizzo del VAR non si sono mai placate in questi giorni. Prima Conte, poi Marotta ed oggi Aurelio De Laurentiis, un botta e risposta importante che ha visto i diretti interessati veri protagonisti. Poi c’è il chiacchiericcio mediatico, quello dei tifosi sui social ma anche degli addetti ai lavori tra radio, tv e web.

Insomma, che qualcosa non abbia funzionato durante l’ultima partita di San Siro sembra ormai evidente. Ecco perchè si sta parlando tanto del rigore concesso ai nerazzurri (poi fallito da Calhanoglu) e di quello che potrebbe cambiare da qui alle prossime settimane.

Inter-Napoli, arriva l’annuncio di Marelli

Luca Marelli, ex arbitro e voce della moviola per DAZN, ha parlato ai microfoni della trasmissione Terzo Tempo Calcio Napoli, in onda su Televomero: “Ho detto che il contatto su Dumfries era molto leggero, ma ho detto anche subito che il VAR non sarebbe intervenuto. È la dinamica di questo tipo di interventi. Questo, secondo me, non è mai rigore, non andrebbero mai fischiati”, ha confermato Marelli anche a distanza di giorni dall’accaduto.

L’ex arbitro ha poi chiarito quello che succederà nelle prossime giornate dopo quanto accaduto in Inter-Napoli: “Non cambierà il regolamento, ma l’atteggiamento in campo. Damato quando si è espresso sul rigore di Calhanoglu ha detto che questo rigore è sotto la nostra soglia. Agli arbitri verrà chiesto di alzare la soglia”, ha detto Marelli.