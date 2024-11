Insigne si sfoga: “Perché sono fuori dalla nazionale?”. Poi lancia un messaggio a Conte

Lorenzo Insigne ha rilasciato una lunga intervista dove ha parlato di Nazionale, ma anche del suo Napoli con un messaggio diretto a Conte

Nel corso della sua chiacchierata con i colleghi di Repubblica, l’ex capitano del Napoli si è concentrato soprattutto sull’Italia, con la quale è riuscito a vincere un Europeo. L’azzurro ha anche realizzato il gol contro il Belgio nel corso del torneo e proprio su questo aspetto si è subito concentrato nell’intervista.

L’esterno si è poi concentrato anche sull’aspetto più amaro della sua esperienza in nazionale, quella di non aver più giocato un Mondiale dopo la breve esperienza nel 2014:

“I due Mondiali saltati sono una ferita, anche nella mia carriera. Con Ventura e Mancini fallimmo invece la qualificazione ed è stata soprattutto la seconda volta a fare male. Eravamo i campioni d’Europa, con la Svizzera ci condannarono anche gli episodi e la sfortuna. Poi affondammo negli spareggi. Una spiegazione negli spogliatoi non riuscimmo a darcela. Sento parlare di una crisi di talenti e magari c’è anche qualcosa di vero. I club devono investire nella crescita dei giovani, gli allenatori dargli spazio e fiducia. Pure per la Nazionale e sta già succedendo, con l’arrivo sulla panchina della Nazionale di Spalletti . Il mister sta aprendo ai giovani le porte del club Italia e i risultati si cominciano a vedere. Il cammino in Nations League è stato finora ottimo ed è importante, in vista delle qualificazioni per i Mondiali”.

Poi il messaggio indiretto a Spalletti:

“Alla Nazionale non si dice mai addio, nemmeno dopo i 40 anni. E io ne ho solamente 33. Sono in Canada da due anni e sono contento dell’esperienza che sto vivendo, ma un rammarico ce l’ho… Solamente in Italia chi va a giocare lontano è escluso automaticamente dal giro della Nazionale e non se ne capisce il motivo. I sudamericani che stanno in Serie A possono fare ogni volta 13 ore di volo, perché a noi non è consentito? Parlo in generale, ma ho già detto che alla maglia della Nazionale non si dà l’addio, si fa sempre il massimo per meritarla. Altrimenti si segue da tifoso”.