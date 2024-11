Buongiorno vs Lukaku, chi avrà la meglio in Italia-Belgio? Spalletti si sbilancia sul duello

Questa sera andrà in scena la sfida tra Belgio e Italia: in campo potrebbe vedersi un duello tutto a tinte partenopee tra Romelu Lukaku e Alessandro Buongiorno.

Grande attesa per il ritorno in campo dell’Italia, che questa sera affronterà il Belgio nella sfida valida per la UEFA Nations League. Una partita che dirà molto sul destino della Nazionale guidata da Luciano Spalletti nella competizione, con molti calciatori della SSC Napoli che saranno tenuti particolarmente d’occhio da Antonio Conte, oltre che da tutti i tifosi. Già, perché si attende di capire quale sarà l’impatto di Romelu Lukaku, al rientro nel suo Belgio dopo i campionati Europei della scorsa estate: l’attaccante azzurro è tornato disponibile per il CT Tedesco, dopo che quest’ultimo lo aveva escluso – su richiesta di Big Rom – per una forma fisica non particolarmente esaltante.

L’ex Chelsea dovrebbe vedersela proprio con Alessandro Buongiorno, vero e proprio pilastro della retroguardia del club partenopeo e su cui Spalletti ora conterà, alla luce dello stop di Riccardo Calafiori. A parlare di questo possibile duello è proprio il selezionatore della Nazionale Italiana, intervenuto ai microfoni di Radio RAI.

Italia, Spalletti: “Buongiorno su Lukaku? Il difensore può avere un vantaggio”

Il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni di Radio RAI a poche ore dalla sfida di UEFA Nations League contro il Belgio.

Di seguito, le sue parole in merito al possibile duello tra i due compagni di squadra nella SSC Napoli, oggi avversari, Alessandro Buongiorno e Romelu Lukaku:

“Per Buongiorno è un vantaggio marcare un avversario che conosce bene, anche se spostarlo è difficile. Dovrà anticiparlo, magari anche con l’aiuto di un mediano”.

Violenza tra i giovani, arriva il messaggio del CT Spalletti

Luciano Spalletti, nel corso della sua intervista a Radio RAI, ha avuto modo di mandare un messaggio in merito ai tanti episodi di violenza che, nelle ultime settimane, hanno colpito i giovanissimi, alcuni di essi proprio a Napoli. Questo il pensiero da parte dell’ex allenatore dei partenopei:

“Bisogna prevenire, informare, fare capire che per chi uccide un ragazzo, dopo un gesto del genere, inizia l’incubo: ti porterai dietro il rimorso per tutta la vita, non smetterà mai di torturarti per il male che hai”.

Un messaggio che l’Italia cercherà di veicolare anche attraverso la propria esposizione mediatica, con un Luciano Spalletti che non si è mai sottratto a tali tematiche molto delicate.