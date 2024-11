Conte, scenario da non credere dopo lo sfogo sul VAR: “Rischio squalifica”

Antonio Conte continua a essere nell’occhio del ciclone in seguito allo sfogo post partita, dopo Inter – Napoli, nel quale ha attaccato con forza il protocollo di attivazione del VAR.

La classe arbitrale è ormai nel mirino da tempo: le polemiche circa l’operato dei direttori di gara sembrano essere ormai all’ordine del giorno, motivo per cui si dibatte su come si può migliorare, in particolare, l’utilizzo del VAR. Quest’ultimo è finito sotto accusa da parte dell’allenatore della SSC Napoli, Antonio Conte che, nel post match di San Siro in seguito alla partita contro l’Inter, si è espresso in toni critici nei confronti del protocollo in merito all’uso della tecnologia in campo.

Uno sfogo che, secondo quanto si apprende dall’edizione odierna di Tuttosport, potrebbe costare caro per l’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana: il leccese, infatti, sarebbe addirittura a rischio squalifica. Intanto, però, la polemica continua a caratterizzare l’opinione pubblica, con l’episodio del rigore concesso nel secondo tempo di Inter – Napoli che è ancora oggetto di discussione da parte degli addetti ai lavori, oltre che per i tifosi stessi.

News SSC Napoli, dalla multa alla squalifica: cosa rischia Conte

Cosa rischia Antonio Conte dopo lo sfogo sia ai microfoni di DAZN che in conferenza stampa in merito alla gestione da parte del VAR sull’episodio da rigore, poi fallito da Calhanoglu? A fare il punto della situazione è il quotidiano Tuttosport, che non esclude nemmeno l’ipotesi squalifica.

Di seguito, quanto scritto dalla medesima fonte a tal proposito:

“Le dichiarazioni di Antonio Conte contro il Var al termine della sfida tra Inter e Napoli non hanno lasciato per nulla indifferenti i vertici di Aia e Figc. L’allenatore azzurro ha espresso il suo disappunto nei confronti del protocollo, sottolineando come il Var dovrebbe poter intervenire sempre, e non soltanto in corrispondenza di un grave e conclamato errore dell’arbitro. «Ma cosa significa che il Var non può intervenire? – ha detto Conte – Se c’è un errore il Var deve intervenire, punto e basta. La decisione dell’arbitro può cambiare l’esito della partita. Il rigore di Mariani è un errore clamoroso, che può incidere sulla partita. Così fate venire i retropensieri». Una sfuriata che rischia di costare cara al tecnico. Tra i possibili provvedimenti dei vertici federali oltre alla multa spicca la squalifica, che potrebbe arrivare nelle prossime ore“.

Uno scenario davvero incredibile per Antonio Conte che potrebbe vedersi addirittura comminata una squalifica in seguito alla polemica scatenata subito dopo il fischio finale della gara tra Inter e Napoli.