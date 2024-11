Conte deferito dopo Inter-Napoli? Cosa può “scagionare” il tecnico

Antonio Conte sarà punito in seguito allo sfogo nel post di Inter – Napoli, legato alle sue polemiche contro la gestione del protocollo VAR? Ci sono nuovi aggiornamenti.

Il caso VAR continua a tenere banco in seguito alle parole forti rilasciate da Antonio Conte, tecnico della SSC Napoli, dopo il fischio finale del big match della dodicesima giornata di Serie A contro l’Inter, a San Siro. In particolare, l’ex Commissario Tecnico della Nazionale ha attaccato il protocollo di applicazione dello strumento, che avrebbe potuto mettere nei guai il club azzurro in occasione del rigore concesso da Mariani su contatto tra Anguissa e Dumfries. Il peggio, per quanto riguarda l’aspetto prettamente calcistico, è stato evitato soltanto con l’errore dagli undici metri da parte di Hakan Calhanoglu, ma ciò non è bastato per fermare l’ira del dell’allenatore del club partenopeo. In queste ultime ore, inoltre, sono arrivate anche le parole da parte sia di Beppe Marotta che di Aurelio De Laurentiis (qui per leggere il comunicato del numero uno azzurro).

Ma Antonio Conte cosa rischia dopo le sue dichiarazioni? In primo luogo, si è parlato anche di una possibile squalifica ai danni dell’allenatore (scenario ripreso questa mattina anche da Tuttosport), ma l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sembra chiudere la porta a possibili provvedimenti pesanti nei confronti del tecnico azzurro, che dovrebbe non essere deferito.

Ultime notizie SSC Napoli, la Gazzetta: “Nessun deferimento per Conte”

Antonio Conte potrebbe non essere deferito in seguito allo sfogo ai microfoni di DAZN e alla conferenza stampa post Inter – Napoli: a renderlo noto è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Di seguito, quanto scritto dal quotidiano a tal riguardo:

“Antonio Conte non sarà deferito per le frasi espresse a caldo alla fine della suddetta sfida giocata domenica sera. Nessuna offesa specifica o parola sconveniente né caratteri da dichiarazione lesiva“.

Malgrado, insomma, nelle ultime ore si era parlato di un possibile provvedimento di non poco conto per l’allenatore leccese, il tutto potrebbe chiudersi senza un deferimento, scelta che eventualmente porterebbe con ogni probabilità ad accendere la polemica legata al caos VAR. Qualche ora di pazienza e, evidentemente, il quadro della situazione sarà sicuramente più chiaro. Intanto, il dibattito continua a scatenarsi e le parole rilasciate quest’oggi da Aurelio De Laurentiis non fanno altro che arricchire la questione con un nuovo spunto di discussione.