Rigore Calhanoglu, polemiche roventi ed un dato che non era mai successo

Rigore Calhanoglu tra polemiche, record e discordia: succede di tutto nel big match tra Inter e Napoli.

L’intensa sfida tra Inter e Napoli ha scaturito più di qualche polemica e da una parte e dall’altra. Tra cartellini gialli non dati e fuorigioco non segnalati, l’episodio del calcio di rigore ha scatenato una vera e propria bufera sui social e non solo. A giudizio dell’arbitro Mariani, infatti, la tentata protezione del pallone da parte di Anguissa sarebbe stata irregolare e per il braccio troppo alto e probabilmente per un tocco dietro al piede di Dumfries.

Inter Napoli, Calhanoglu tra record e discordia: il dato

Il centrocampista dell’Inter sta dando tantissimo anche in questa stagione e nel big match di questa sera è stato il protagonista assoluto. Il Napoli, infatti, è l’unica squadra contro cui Hakan Çalhanoglu ha segnato più di un gol da fuori area in Serie A con la maglia dell’Inter (due). Il rigore sbagliato però ha riaggiornato le sue statistiche.

Per il fantasista turco, infatti, è il primo rigore sbagliato in Serie A. Un palo colpito che ha rispedito il pallone in campo ed ha rilanciato anche le speranze del Napoli in un clima rovente per via delle diverse polemiche rispetto al rigore assegnato da Mariani. Molti i commenti sui social a condannare la scelta del direttore di gara.