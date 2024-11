News SSC Napoli, grossa novità di formazione contro l’Inter: cambia tutto!

Arrivano novità in merito alla possibile formazione che Antonio Conte potrebbe schierare per il suo Napoli in vista del big match di San Siro contro l’Inter, di questa sera.

Il Napoli è atteso da un vero e proprio esame di maturità, l’ennesimo di questo periodo caratterizzato da più scontri diretti ravvicinati. per la squadra di Antonio Conte. Ma contro l’Inter, sarà lo scontro tra la prima e la seconda classe: in palio, c’è il primato della classifica prima della terza sosta stagionale per le Nazionali. Entrambe le compagini, dunque, hanno buoni motivi per darsi battaglia, agonisticamente parlando.

Quale sarà la squadra che l’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana schiererà per la sfida ai nerazzurri? Per quanto riguarda le pedine effettive, non dovrebbero esserci novità sostanziali. L’unico dubbio è quella della cabina di regia, con Billy Gilmour che resta comunque favorito su Stanislav Lobotka, tornato in ogni caso tra i convocati in quanto presente a Milano con i suoi compagni di squadra. La novità potrebbe essere nell’atteggiamento: a tal riguardo, secondo quanto si evince dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, assume un’importanza rilevante il ruolo di Scott McTominay, che potrebbe essere arretrato a centrocampo per dare da manforte a Frank Zambo Anguissa e Billy Gilmour (o, eventualmente, Lobotka).

Verso Inter Napoli, novità per McTominay: la scelta di Conte

Antonio Conte potrebbe valutare un compito diverso in campo per Scott McTominay, uno dei protagonisti del suo Napoli in questo inizio di campionato.

Di seguito, quanto scritto dall’edizione odierna del quotidiano Il Corriere dello Sport a tal proposito:

“L’impressione è che il Napoli cambierà qualcosa nell’atteggiamento rispetto a quanto visto dalla sfida con il Monza in poi. Ovvero: non più 4-2-2-2 in fase offensiva, con Scott McTominay che da sostegno di Romelu Lukaku dovrebbe abbassarsi un po’ com’è accaduto nel secondo tempo di Empoli”.

In fase di non possesso, dunque, potrebbe vedersi anche un Matteo Politano più arretrato, mossa non proprio insolita per Antonio Conte in questi suoi primi messi alla guida del Napoli. Ancora qualche ora di pazienza e il quadro della situazione sarà più chiaro, a partire dal ballottaggio alla vigilia tra Billy Gilmour e Stanislav Lobotka, con il primo che, come detto in precedenza, sembra essere in vantaggio sul secondo, che andrà anche gestito visto la convocazione tanto discussa in Nazionale da parte dell’ex azzurro Francesco Calzona.