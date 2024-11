Napoli-Roma, Juric esonerato: al Maradona ci sarà un nuovo allenatore

Esonerato Ivan Juric, tecnico della Roma: il prossimo avversario del Napoli cambia allenatore durante la sosta

Nuova sconfitta per la Roma di Juric, ma questa è anche l’ultima. Il tecnico croato ha accettato l’incarico il 18 settembre, sostituendo l’uscente De Rossi dopo appena 4 giornate di campionato. Arrivati al 12° turno, la Roma è sprofondata nella parte destra della classifica ed è attorniata da problemi di spogliatoio e rumors che minano la stabilità del gruppo.

La formazione di Juric ha disputato un’altra brutta prestazione contro il Bologna di Vincenzo Italiano. È andata sotto di 1 gol, quando nel primo tempo Castro ha sbloccato il punteggio. Nella seconda frazione c’è stata una reazione con il pareggio di El Shaarawy, complice l’errore di Skorupski. Immediatamente dopo la rete che ha riacceso le speranze dei tifosi giallorossi, è arrivata la marcatura di Orsolini. Nel finale l’uno a tre definitivo con Karlsson.

Juric fischiato all’Olimpico: ecco l’esonero

Non è stata una giornata memorabile per l’allenatore croato, che sin da un’ora prima del fischio d’inizio di Roma-Bologna è stato fischiato dal proprio pubblico. In realtà, durante la lettura delle formazioni, i supporter di casa hanno fischiato tanti giocatori della rosa giallorossa. In particolare Mancini, Angelino, Cristante e persino il tecnico, tutti indicati colpevoli dal popolo romanista per la falsa partenza in campionato e in coppa.

Già a poche ore dalla partita Roma-Bologna, persa per 2-3 dai giallorossi, alcune voci di corridoio vedevano Juric con un piede fuori da Trigoria. La società starebbe valutando il sostituto del tecnico e tra i nomi è spuntato quello di Roberto Mancini, il quale ha appena lasciato l’incarico da ct dell’Arabia Saudita. Sempre caldo il nome di Claudio Ranieri, che in passato ha guidato la Roma. Anche da traghettatore in un momento complicatissimo. Più difficile, invece, il ritorno di Daniele De Rossi.

Ad ogni modo, per Napoli-Roma in programma il 24 novembre allo stadio Diego Armando Maradona ci sarà un nuovo volto sulla panchina ospite: Juric è stato esonerato subito dopo l’incontro Roma-Bologna. I Friedkin hanno diramato una nota ufficiale: “La ricerca di un nuovo responsabile dell’area tecnica è già iniziata e verrà annunciata nei prossimi giorni”. Nel comunicato del club, non vi è alcuna indicazione riguardante l’esonero, ma la società ha sottolineato che Juric “Ha gestito un ambiente difficile con il massimo della professionalità”. Immancabile anche l’augurio per il futuro del mister. Per la Roma è la quarta sostituzione in panchina nell’anno solare 2024.