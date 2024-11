Verso Napoli-Roma, risposta da brividi dei tifosi: succederà al Maradona!

La stagione del Napoli è iniziata al meglio, motivo per il quale c’è grande attesa da parte dei tifosi. Di seguito l’iniziativa per la sfida contro la Roma.

L’annata del Napoli è iniziata davvero al meglio. Al momento, a guidare la classifica sono gli azzurri di Antonio Conte con una sola lunghezze di vantaggio sull’Inter, ma domenica è in programma lo scontro diretto a San Siro. Il tutto ha portato tanto entusiasmo nell’ambiente azzurro, motivo per il quale la squadra è sostenuta in modo cruciale dai propri tifosi. Quest’ultimi, dopo un’annata difficile vogliono tornare a gioire e son desiderosi di farlo nel proprio tempio: lo stadio Diego Armando Maradona.

Ad attendere il Napoli, però, c’è la sfida contro l’Inter in programma domenica sera alle ore 20.45. Oltre a ciò, dopo la sosta per le Nazionali ci sarà il match contro la Roma al Maradona che decreterà ancor più gli obiettivi del gruppo. Lo scudetto non è una realtà impossibile da raggiungere, motivo per il quale l’intera piazza inizia a crederci. A tal proposito, proprio in occasione del match contro i capitolini, i tifosi si son resi protagonisti di un gesto molto importante che dimostra tutto l’amore per la maglia azzurra.

Napoli-Roma, il Maradona ad un passo dal sold out: i dettagli

Il Napoli è nel pieno del tour de force tanto atteso. La prossima sfida è quella in programma domenica contro l’Inter alle ore 20.45. Intanto, però, i tifosi azzurri sono anche proiettati sulla prossima partita interna contro la Roma in programma il 24 novembre alle ore 18.00 . Come visibile su “TicketOne” lo stadio Diego Armando Maradona è quasi sold out per l’importante occasione. La risposta dei sostenitori è arrivata in molto molto veloce, visto l’ottimo momento di forma della squadra. Al momento, sono disponibili gli ultimissimi posti per assistere al match direttamente dall’impianto di Fuorigrotta.

I risultati della squadra fanno ben sperare i tifosi, i quali continueranno a sostenere i propri beniamini. Infatti, per la sfida contro la Roma ci sarà il pubblico delle grandi occasioni vista l’importanza del momento. Quella dei sostenitori azzurri suona come una vera e propria dimostrazione d’amore, vista l’incredibile vendita dei tagliandi che si avvia verso la conclusione.

La partita contro i capitolini sarà molto importante, ancor più dopo il verdetto che uscirà da San Siro domenica sera. Il match contro l’Inter è di fondamentale importanza, visto che la distanza al momento si presente davvero minima (1 solo punto).