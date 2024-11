Napoli Basket, non basta Pangos: settima sconfitta di fila con Trapani

Nuovo KO del Napoli Basket contro Trapani, che nel finale si sfilaccia e cade davanti all’ottima difesa dei padroni di casa: Petrucelli protagonista.

Dopo sei sconfitte di fila in campionato, gli Azzurri si presentano al PalaIlio per la settima giornata di campionato, alla ricerca della prima vittoria. Napoli Basket senza il nuovo acquisto Erick Green, vittima di un problema muscolare. Ma coach Milicic ha finalmente a disposizione Kevin Pangos, schierato sin dal primo minuto contro Trapani.

Primo quarto

Comincia bene Napoli, con Pangos particolarmente ispirato. Trapani Sharks risponde colpo su colpo e supera gli Azzurri proprio allo scadere del primo quarto con una tripla di Yeboah. 24-22

Secondo quarto

Parte fortissimo Trapani, prima con tripla di Robinson, poi con l’allungo di Yeboah. Prova la fuga la formazione siciliana con il +8 firmato da Horton, che conclude l’azione in contropiede con una schiacciata. Troppi rimbalzi persi per Napoli. E troppe palle perse: 13 in due quarti. Gli azzurri accorciano il distacco a due dalla fine, poi fermano la produzione di tiri puliti e lasciano a Trapani un buon vantaggio prima dell’intervallo. 55-45

Terzo quarto

Cinque a zero per Napoli, Repesa chiama timeout dopo 3 minuti. Robinson torna a far respirare Trapani con una tripla, ma gli Azzurri restano attaccati alla partita. Treier riporta in vantaggio gli ospiti, poi Pangos costringe ad un nuovo timeout Trapani. Petruccelli accorcia il distacco andando a rubare palla a Dreznjak, poi segna in contropiede e subisce fallo. Non sbaglia il tiro libero. Si infiamma il PalaIlio, ma il parziale di Napoli è notevole: 8-20. 63-65.

Quarto quarto

Due palle perse consecutive per Napoli ad inizio quarto, con Copeland e Bentil che commettono infrazione di passi. Trapani alza il livello della difesa, costringendo gli Azzurri a isolamenti e tiri complessi. Copeland accetta la sfida e spara una tripla che porta Napoli a -1. Altra tripla a 7 dalla fine: Woldetensae non sbaglia dall’angolo. Stupenda la tripla di Galloway, che si sveglia a sei minuti dal termine e prova l’allungo portando il punteggio sul 74-71. Tutto troppo facile per Pleiss che esce bene dai blocchi e segna un tiro dalla media indisturbato. Yeboah mantiene la mano calda e porta Trapani a +7. Pangos e Bentil siglano sei punti dall’arco ricucendo lo strappo, ma Trapani continua a difendere benissimo. Yeboah prova a metterla in ghiaccio con un’altra tripla dall’angolo. Finale disastroso, con fallo in attacco di Copeland su Petrucelli, e tripla dell’italo-americano che completa il quadro. Napoli continua a tirare da tre nel finale, fallendo ogni tentativo. Settima sconfitta di fila per gli Azzurri, vince Trapani. 95-85

Tabellino Trapani-Napoli 95-85

Trapani Sharks: Petrucelli 15, Robinson 14, Yeboah 13, Galloway 12, Notae 9, Horton 8, Pleiss 8, Rossato 7, Alibegovic 6, Gentile 3.

Napoli Basket: Pangos 21, Bentil 18, Copeland 11, Dreznjak 11, Woldetensae 10, Tote 8, De Nicolao 4, Treier 2