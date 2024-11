Inter-Napoli, Marotta non molla la presa sugli azzurri

Inter Napoli, arrivano le dichiarazioni di Beppe Marotta nel pre partita del big match di giornata.

Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima dell’inizio del match contro il Napoli. L’ex Juve ha sottolineato che i partenopei sono una seria candidata allo scudetto e, di conseguenza, la partita di stasera delineerà la stagione di entrambe le squadre date l’affollamento lì ai vertici della classifica di Serie A.

Inter Napoli, Marotta sicuro: “Conte un vincente, Napoli squadra tosta”

Tempo di Inter Napoli, Marotta sicuro della forza degli azzurri in vista di un campionato molto particolare. Ecco le sue parole: “Napoli da Scudetto? È una candidata seria, conosco bene Conte e la società, ha tutte le credenziali per puntare al titolo. Conte è un allenatore vincente, così come lo è il nostro Simone Inzaghi”.

Sulla prestazione che si aspetta dalla squadra nel corso del big match odierno, ha affermato: “Il Napoli è una squadra tosta, hanno fatto per anni le competizioni europee. Sanno bene che significa giocare determinate gare. Spero che faremo molto bene questa sera”.