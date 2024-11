Inter-Napoli, furia Conte contro il VAR: l’attacco in diretta

Inter Napoli 1-1, arrivano le dichiarazioni di Antonio Conte a vertice del pareggio ottenuto tra le prime due della classe.

Antonio Conte può sorridere: gli azzurri preservano la prima posizione dopo il pareggio a San Siro contro l’Inter. A Scott McTominay ha risposto Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è stato protagonista assoluto con gol dalla distanza e rigore sbagliato. Un’assegnazione molto discussa dai tifosi del Napoli che non hanno accolto per niente la decisione arbitrale. Ai microfoni di Dazn, Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita.

Conte tuona contro il VAR: “Situazione vergognosa, non mi sento più al sicuro”

Antonio Conte ha parlato del rigore assegnato all’Inter, ecco le sue parole: “Che significa il VAR non può intervenire! La decisione del VAR può cambiare le sorti di una partita. Si nascondono dietro questa cosa “se può intervenire o no”. Ma che significa. Questa cosa mi fa arrabbiare. Il VAR se c’è deve intervenire per correggere gli errori in qualsiasi momento. Non esiste se a convenienza oppure no. Questa situazione può incidere pesantemente sulla partita. Deve andare a vedere e poi decide”.

L’allenatore salentino non è riuscito a tenere dentro la rabbia a seguito di una decisione arbitrale che avrebbe avuto delle ripercussioni pesanti sulla gara e probabilmente sulla stagione: “Il Var dovrebbe essere utilizzato, io non mi sento più sicuro. Il VAR deve intervenire se c’è un errore punto e basta. Altrimenti si creano retro pensieri sull’interpretazione del direttore di gara.

VAR a chiamata? Io non devo chiamare il VAR, è una situazione arbitrale. Deve correggere, senza lasciare la palla all’arbitro. Si evita una brutta figura”.