“I rapporti sono ai minimi termini”, la rottura è ormai totale: c’entra un azzurro!

Sono giorni difficili per un calciatore azzurro. Infatti, prima del match contro l’Inter emergono notizie importantissime su un protagonista del Napoli.

Le ultime ore sono molto importanti, ancor più perché precedono quella che è una delle sfide più attese di sempre. Inter e Napoli è infatti il big match della dodicesima giornata di Serie A. L’importanza sarebbe stata incalcolabile a prescindere, ma stavolta la partita avrà un sapore del tutto diverso. Infatti, le due compagini sono distanti un solo punto in classifica e quindi la vetta potrebbe cambiare dopo il triplice fischio. Dunque, potrebbe esserci il sorpasso dei nerazzurri o una piccola “fuga” dei partenopei. Naturalmente, tanto passerà dai piedi dei protagonisti che non vorranno sfigurare in un appuntamento così tanto atteso.

Tra i calciatori più importanti c’è ovviamente Romelu Lukaku. Quest’ultimo, tornerà nuovamente a Milano da avversario e con ogni probabilità l’accoglienza non sarà facile da digerire. L’attaccante ha condiviso momenti molto importanti con l’Inter, su tutti la vittoria dello Scudetto proprio con Antonio Conte. Da quel momento è però tutto cambiato. La cessione al Chelsea, poi alla Roma e infine al Napoli dove ha ritrovato il suo tecnico “preferito”. Intanto, però, tornare a San Siro sarà tutt’altro che semplice e ancor più perché ci sarà qualcuno ad attenderlo: Lautaro Martinez.

Rapporto deteriorato tra Lautaro e Lukaku: il motivo

Il calcio spesso regala amici, o meglio lo fa per un certo periodo di tempo. Tale affermazione è senza dubbio riconducibile al rapporto (ormai deteriorato) tra Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. I due hanno fatto faville insieme ai tempi dell’Inter, quando il belga e l’argentino permisero ad Antonio Conte di arrivare al tricolore. Da quel momento, però, sono cambiate tante cose e tutte hanno come protagonista l’attuale bomber del Napoli.

Come riportato da “Il Corriere dello Sport” il rapporto tra i due calciatori è ormai ai minimi termini. Tutto nasce un anno fa, quando Lukaku improvvisamente decide di non vestire più la maglia dell’Inter, sebbene la società stesse lavorando al suo riscatto. Non arriva alcun avviso, né al club né ai compagni. Tra questi, c’è Lautaro Martinez che disse di esserci rimasto molto male a causa del comportamento inaspettato.

Oltre a ciò, Lukaku non si presentò neppure al matrimonio di Federico Di Marco, rompendo definitivamente il rapporto con i suoi ex compagni. Quindi, sebbene i due bomber abbiano condiviso tanto, ad oggi il loro rapporto è ai minimi termini. Non a caso, sarà curioso di vedere la reazione dell’argentino quando domenica sera saranno nuovamente di fronte ma ancora da avversari.