Stadio Maradona, addio alla pista d’atletica? L’architetto Zavanella esce allo scoperto

In questi mesi tiene banco la questione legata al restyling dello stadio Diego Armando Maradona, che si rende necessario in vista di Euro 2032: parla l’architetto Zavanella.

Quale sarà il futuro dello stadio Diego Armando Maradona? Due sembrano essere le certezza: la prima è che il rifacimento si rende difatti obbligatorio per non prendere il treno di Euro 2032, competizione che l’Italia ospiterà insieme alla Turchia. La seconda, invece, è che Aurelio De Laurentiis è pronto a puntare fortemente sull’impianto di Fuorigrotta, dopo che sembra quasi tramontata del tutto l’ipotesi di un nuovo stadio completamente da zero, da costruire eventualmente altrove.

I tifosi, intanto, si interrogano su come si presenterà lo stadio nel prossimo futuro: la UEFA ha dettato caratteristiche ben precise per consentire a Napoli di poter essere tra le città che ospiterà Euro2032 in Italia. A tenere banco è la questione pista d’atletica, su cui si dibatte da tempo e per cui si ipotizza anche uno smantellamento per avvicinare i tifosi al terreno di gioco, rendendo così il Diego Armando Maradona più vicino a uno stadio moderno di calcio. A parlarne è stato l’architetto Gino Zavanella, intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale aprendo, nuovamente, all’addio alla pista che circonda il manto erboso.

Ultime news SSC Napoli, Zavanella parla del Maradona: le ultime sullo stadio

L’architetto Gino Zavanella ha parlato del restyling dello stadio Diego Armando Maradona nel corso della sua intervista concessa a Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio – 3° Tempo.

“Siamo sempre ai blocchi di partenza con lo Stadio Maradona. È tanto che faccio riflessioni, ma niente di concreto”, ha dichiarato l’architetto durante la sua intervista, nella quale ha chiarito che si aspettano cenni da parte del presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis.

“Sto aspettando che il presidente mi chiami per una serie di colloqui. So che è stato molto impegnato da un punto di vista calcistico, quando ci metterà la testa, poi vorrà partire in quinta. Spero che quando avrà le idee chiare, mi chiamerà”.

A proposito della pista d’atletica ha poi aggiunto:

“Parlo a titolo personale. Secondo me, uno stadio moderno, di calcio, debba avere gli spettatori comodi e con servizi adeguati. Parlo da progettista. L’obiettivo del sottoscritto è quello. Eliminare la pista d’atletica, ad esempio, migliora la visibilità e, in più, permette di avere più spazio per dare dei servizi affinché gli spettatori arrivino allo stadio comodi e con tutti i confort”.

Tante le ipotesi in ballo, con una certezza: servirà accelerare i tempi visto che, così come sottolineato dallo stesso Zavanella, il 2032 non è poi così molto lontano.