Mercato Napoli, l’agente spiazza Manna: le parole sull’obiettivo azzurro sono pesantissime

L’agente non ha dubbi: arriva la bocciatura pesante per uno dei nomi accostati alla SSC Napoli in queste ultime ore sul calciomercato, in vista della sessione di gennaio.

Per la sessione invernale di calciomercato manca ancora molto, ma in casa Napoli sono già partite le prime valutazioni su come rinforzare l’organico a disposizione di Antonio Conte. La rosa del club azzurro è già di ottimo livello, ma più volte il tecnico salentino ha fatto capire che potrebbe essere ulteriormente migliorata. Ciò non è stato reso possibile, nella sua totalità, anche a causa dell’assenza in competizione europee, che hanno limitato i margini di manovra per una squadra che in ogni caso ha fatto il possibile nella scorsa estate.

Tra i nomi chiacchierati nelle ultime ore c’è quello di Vitao, difensore di proprietà dell’Internacional (qui per i dettagli). A tal riguardo, ne ha parlato l’agente Sabatino Durante, svelando quelle che possono essere le controindicazioni eventuali per un calciatore che può avere del potenziale ma che potrebbe incontrare diverse difficoltà nel caso in cui dovesse sbarcare in un campionato complicato come quella della Serie A. In particolare, il procuratore ha lanciato una sorta di parallelismo con Natan, calciatore di proprietà del club del presidente Aurelio De Laurentiis ma in prestito al Betis.

Calciomercato Napoli, Durante: “Vitao non è pronto, potrebbe essere come Natan”

Vitao potrebbe essere il colpo a sorpresa della SSC Napoli, così come si è evinto dalle indiscrezione delle scorse ore arrivate dal Brasile? Tale eventualità non scalderebbe particolarmente Sabatino Durante, che ha rilasciato un’intervista a radiokisskissnapoli.it.

Di seguito, quanto dichiarato dall’agente a tal proposito:

“Vitao è un ragazzo giovane che ha delle qualità, ma potrebbe avere gli stessi problemi di adattamento di Natan. Questi sono ragazzi giovani che hanno un prezzo accessibile ma non sono pronti per un campionato come il nostro. In Brasile ci sono dei talenti che costano delle cifre astronomiche come Vinicius o Rodrigo, ma appartengono ad un’altra categoria. Vitao è bravo tatticamente ed è anche rapido ma non è pronto e andrebbe aspettato e migliorato”.

Tali parole suonano comunque un alert per il direttore dell’area sportiva della SSC Napoli Giovanni Manna, che intanto continua il suo lavoro per rintracciare tutte le occasioni migliori in vista del prossimo mercato di riparazione, previsto per gennaio.