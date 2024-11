Insigne incontra Geolier, la dedica dell’ex Napoli è speciale: avete visto?

Lorenzo Insigne, ex capitano della SSC Napoli, e il cantante Geolier si sono incontrati, pubblicando poi uno scatto che ha fatto infiammare tutti i tifosi azzurri, oltre che i fan del rapper.

Lorenzo Insigne è di recente tornato a Napoli. L’ex capitano del club azzurro, ora di proprietà del Toronto, è una figura a cui i tifosi partenopei sono rimasti legati, visto la sua lunga militanza tra le fila della squadra napoletana e l’attaccamento dimostrato dallo stesso talento di Frattamaggiore a più riprese. Di recente, Insigne è tornato a parlare del suo Napoli, mandando messaggio speciali sia al club azzurro che ad Antonio Conte, per cui si è detto pronto anche a tornare nel caso in cui lo volesse.

In queste ore, l’ex numero 24 azzurro ha incontrato il rapper Geolier, artista tra i più apprezzati a livello nazionale e con numeri in termini di streaming e vendite davvero da urlo. I due hanno poi pubblicato una storia sui propri social, con il calciatore che ha omaggiato il cantante con una maglia del Toronto con tanto di dedica.

Insigne e Geolier infiammano Napoli, dedica speciale per il cantante

Lorenzo Insigne e Geolier: è bastato uno scatto insieme, con tanto di maglia e dedica, per infiammare tutti i tifosi azzurri sui social. Difatti, a dimostrarlo è il fatto che la foto in questione ha fatto in poco tempo il giro del web.

Di seguito, la foto dei due che si sono fatti immortalare con la maglia del Toronto regalata dall’ex capitano della SSC Napoli al rapper di Secondigliano, con tanto di dedica speciale: