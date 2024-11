Kvaratskhelia, tra rinnovo e il tabu Inter: c’è un dato che fa sperare i tifosi

Il rinnovo di Kvaratskhelia resta un tema, ma adesso è il momento di pensar al tabu Inter: c’è un dato che però fa ben sperare i tifosi

Ancora nessuna traccia del rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. C’è distanza tra la domanda del giocatore e del suo entourage e l’offerta del Napoli. Da parte del georgiano c’è la volontà di arrivare ad almeno 8 milioni di euro di ingaggio, mentre la società non vuole spingersi oltre i 6, la stessa cifra che percepisce Romelu Lukaku. In più, l’agente, vorrebbe inserire una clausola rescissoria da 80 milioni di euro, che il patron De Laurentiis vorrebbe portare almeno a 100.

Una distanza di cui vi abbiamo già più volte parlato in queste settimane e che non dovrà distrarre Kvara dalle prestazioni in campo. Anche perché all’orizzonte c’è l’Inter, in una sfida che si preannuncia quasi decisiva. Essendo a novembre è troppo presto per parlare di sfida scudetto, ma è chiaro che chi farà risultato a San Siro darà un segnale inequivocabile al campionato.

Kvaratskhelia ed il tabu Inter: una statistica lascia aperte delle speranze

Se il Napoli dovesse vincere a Milano, ritornando a +4, renderebbe chiaro a tutti che resta in lotta per il titolo fino alla fine. Se, invece, dovesse incappare in una sconfitta, la seconda consecutiva, allora scivolerebbe a -2 e confermerebbe i favori del pronostico legati all’Inter. Di mezzo un pareggio, che lascerebbe invariata la situazione, ma che darebbe fiducia ai partenopei.

Per fare risultato servirà il miglior Kvaratskhelia, che però contro l’Inter non ha ancora mai segnato in 2 anni di Napoli. Due stagioni in cui i nerazzurri hanno rappresentato un vero e proprio tabu per il georgiano, anche nell’anno dello scudetto. C’è un dato, però, che può accendere la luce della speranza per i tifosi del Napoli. Da quando è iniziata la stagione, infatti, il 77 azzurro ha segnato ogni due partite.

A secco col Verona, ha fatto gol al Bologna. Niente bonus col Parma, ma a segno contro il Cagliari. A bocca asciutta contro la Juventus e poi in rete contro il Monza. Nulla di fatto col Como e 1-0 dal dischetto contro l’Empoli. Nada con il Lecce e gol partita con il Milan. A secco con l’Atalanta e… staremo a vedere. Contro l’Inter potrà continuare questa strana statistica, almeno è quello che si augurano i tifosi del Napoli, che credono in un risultato positivo nella San Siro nerazzurra, dove in campionato il successo manca da 7 anni.