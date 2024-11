Inter-Napoli, il messaggio di Lautaro in vista della sfida contro gli azzurri

L’Inter di Simone Inzaghi si prepara ad affrontare il Napoli di Antonio Conte. Lautaro Martinez ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro.

Dopo aver vinto con merito e decisione la partita contro l’Arsenal in Champions League, l’Inter deve prepararsi ad affrontare il Napoli. La squadra di Simone Inzaghi arriva all’impegno con i partenopei con l’entusiasmo di chi sa bene di avere un’occasione ghiotta, ovvero quella di battere la capolista e provare a prendersi lo scettro della Serie A. Certo, per Antonio Conte quella di San Siro sarà una sfida speciale e c’è tutta l’intenzione di lasciarsi alle spalle la brutta sconfitta contro l’Atalanta.

In questi giorni si fa un gran parlare di quello che è accaduto domenica scorsa al Maradona, con il Napoli finito al centro dei riflettori e delle analisi di tanti addetti ai lavori, oggi dubbiosi su quelli che potranno essere i reali obiettivi della squadra partenopea. In questo contesto va inserendosi la partita molto complessa contro l’Inter, nel pieno delle forze e della fiducia soprattuto dopo l’ultima vittoria in Champions League.

Inter-Napoli, il messaggio di Lautaro prima del match

Simone Inzaghi sa bene che servirà concentrazione contro il Napoli, evitare di lasciarsi andare a facili entusiasmi e provare a sfruttare l’occasione di poter finalmente tornare al primo posto in classifica. Lautaro Martinez, che si candida ad essere protagonista del prossimo match con gli azzurri, ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro proprio in vista della prossima sfida di campionato.

“Sappiamo che affrontiamo una squadra che ha giocatori importanti e un allenatore che prepara molto bene queste partite. Noi dobbiamo recuperare le forze fisiche, a livello mentale questa partita ci dà una grande spinta. Dobbiamo replicare domenica”, ha detto l’attaccante argentino.