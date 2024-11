“Buongiorno? Lo metto anche davanti a Bastoni!”: l’allenatore in diretta fa impazzire i tifosi

Parole importanti per Alessandro Buongiorno: arriva anche il paragone in diretta con Fabio Cannavaro, tifosi senza parole.

Che l’impatto di Alessandro Buongiorno sia stato importante con la maglia del Napoli, questo è sotto gli occhi di tutti. Il difensore azzurro si è fin da subito inserito all’interno dei dettami tattici di Antonio Conte, riuscendo ad interpretare al meglio quelle che sono le richieste del tecnico e mostrando tutte quelle che sono le qualità che hanno attirato su di lui gli occhi di tanti top club, tra cui anche quelli della squadra partenopea.

Buongiorno è uno di quelli che ha avuto il rendimento più alto in questa prima fase della stagione, e proprio per questo anche i tifosi del Napoli hanno esaltato quanto visto in campo fino a questo momento. Dopo l’addio di Koulibaly prima e Kim poi, in casa azzurra era atteso un difensore che fosse in grado di stupire e prendere per mano la manovra difensiva degli azzurri.

Buongiorno ha già dimostrato di avere delle grandi capacità ed anche il club crede tantissimo in lui. L’allenatore Angelo Gregucci ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dando l’analisi di quello che è stato l’avvio di Buongiorno in questa stagione e spendendosi in un paragone molto importante.

Napoli, Gregucci ed il paragone tra Buongiorno e Cannavaro

“Buongiorno? E’ nettamente il profilo che la nazionale avrà nei prossimi 10 anni, lo metto anche davanti a Scalvini, ad Acerbi, a Bastoni”, ha detto Gregucci nel corso della trasmissione Radio Goal. Quanto fatto dal difensore fino a questo momento ha convinto tanti degli addetti ai lavori che in queste settimane hanno commentato le vicende di casa Napoli.

“Vidi Buongiorno a Trapani e vidi già qualcosa di solido, oggi dico che il calciatore può ancora migliorare, ma è un difensore attento. Da quelle parti lì possiamo anche nominare un certo Cannavaro”, ha ancora detto Gregucci in diretta, citando così anche uno dei difensori più forti della storia recente del calcio italiano.