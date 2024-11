Verso Inter-Napoli, Darmian accende la sfida: messaggio fortissimo sullo Scudetto

Matteo Darmian, esterno di proprietà dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della sfida di UEFA Champions League contro l’Arsenal, a pochi giorni dalla sfida contro il Napoli.

Contro l’Inter, il Napoli si ritrova davanti a un esame di maturità, l’ennesimo in questo tour de force di scontri diretti per gli uomini di Antonio Conte. L’obiettivo è cancellare la pesante sconfitta di domenica scorsa, contro l’Atalanta, allo stadio Diego Armando Maradona, che ha fatto ritornare la squadra di Simone Inzaghi a una sola lunghezza di distanza in classifica. Il Napoli è riuscito a mantenere, dunque, la vetta in solitaria, ma è chiaro che servirà una prestazione maiuscola, e magari un conseguente risultato utile, per mantenere i nerazzurri a distanza di sicurezza.

Non sarà certamente facile, dato il tenore dell’avversario e la volontà da parte dei campioni d’Italia in carica di dare il filo da torcere a chi in questo momento è al primo posto. Oltre a Simone Inzaghi, che però non si è sbilanciato più di tanto, ne ha parlato anche l’esterno Matteo Darmian, nel corso delle dichiarazioni rilasciate in occasione della conferenza stampa classica di vigilia della sfida di UEFA Champions League (i nerazzurri saranno impegnati contro l’Arsenal, ndr).

Inter, Darmian sicuro: messaggio forte al Napoli sulla lotta Scudetto

Inter – Napoli (fischio d’inizio in programma per domenica alle ore 20:45, allo stadio San Siro) è un match che potrà dire molto sull’andamento della lotta Scudetto, su cui si è espresso il giocatore nerazzurro Matteo Darmian nelle scorse ore, alla vigilia del match contro l’Arsenal.

Quest’ultimo ha voluto mandare un messaggio forte e chiaro alla concorrenza, che sembra suonare come un avvertimento anche nei confronti del Napoli. Di seguito, quanto dichiarato dall’ex United e Parma in conferenza stampa:

“La volontà e la voglia di difendere lo scudetto è una cosa importante e deve essere feroce come la vedo intorno a me, so che c’è una grande voglia di vincere, non ho dubbio su questo e sulla determinazione”.

Insomma, Darmian sembra fare la voce grossa in vista dell’incrocio contro i partenopei, che vedrà il ritorno allo stadio San Siro di due grandi ex come Antonio Conte e di Romelu Lukaku: se per il belga i fischi sono assicurati, c’è curiosità per capire come il tifo nerazzurro accoglierà il loro ex allenatore, che ha vinto sulla panchina nerazzurra anche uno Scudetto.