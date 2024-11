Inter, l’annuncio di Inzaghi in vista della sfida col Napoli

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video prima della partita che i nerazzurri stanno giocando con l’Arsenal ed in vista del Napoli.

Il Napoli si prepara alla prossima sfida contro l’Inter di Simone Inzaghi. La squadra nerazzurra, prima della sfida contro gli azzurri, affronterà stasera l’Arsenal in Champions League, sfida delicata e che dovrà definire anche quelli che saranno i contorni il percorso nella massima competizione europea.

Simone Inzaghi, però, guarda alla sfida del Napoli con attenzione e senza sottovalutare anche quella che è la gestione della rosa. Cosi anche in occasione della partita con l’Arsenal l’allenatore ha optato per dei cambi volti proprio a tutelare la stabilità fisica dei suoi giocatori.

Inter, le parole di Inzaghi in vista della sfida col Napoli

“Abbiamo avuto 6 partite dispendiose, si ragiona partita dopo partita. Ci sono strumenti per valutare e i giocatori hanno dato ampia disponibilità, poi bisogna fare delle scelte. Abbiamo anche avuto dei problemi che hanno rallentato le nostre rotazioni solide”, ha detto Inzaghi ai microfoni di Amazon Prime Video.

Inzaghi ha poi delineato anche quella che dovrà essere l’approccio alla partita da parte dei nerazzurri: “Dobbiamo rimanere lucidi, sarà una partita di scelte. L’Arsenal è tra le più forti d’Europa, dovremo scegliere i momenti giusti”.

Inzaghi ha anche parlato di un possibile futuro in Premier League: “Sicuramente. Ci son state opportunità in passato, ma sto benissimo qua all’Inter. Ho una grande società alle spalle e anche bellissimi tifosi. Abbiamo vinto tanto, ma non vogliamo fermarci”.