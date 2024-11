Ritorna finalmente Lobotka, ma c’è subito una brutta notizia: i dettagli

Il Napoli può sorridere per il rientro di Lobotka dall’infortunio, ma sullo stesso giocatore potrebbe esserci una brutta notizia.

In casa Napoli ci si prepara al terzo big match consecutivo in campionato. Dopo Milan e Atalanta toccherà l’Inter, che al momento si trova a un solo punto di distacco rispetto agli azzurri. Anche se è ancora presto, si può parlare di sfida Scudetto, non solo per la posizione in classifica dei due club ma anche per ciò che hanno dimostrato finora in campo. Proprio per questo Antonio Conte chiederà un ulteriore sforzo ai suoi ragazzi per cercare di espugnare San Siro.

A Castel Volturno dunque le attenzioni sono tutte rivolte alla partita di domenica, l’ultimo impegno prima della terza sosta stagionale per le nazionali. I partenopei, dopo aver subito una dolorosa sconfitta al “Maradona” per mano dell’Atalanta, vorranno di certo rilanciarsi. Vincere contro i campioni d’Italia significherebbe dimostrare alle altre contendenti al titolo che il Napoli è pronto per vincere ancora. Sotto questo aspetto risulterà importante per mister Conte il rientro dall’infortunio di Stanislav Lobotka.

Napoli, Lobotka torna con l’Inter ma attenzione alla chiamata in nazionale

Se da un lato il Napoli sorride per il ritorno tra i disponibili di Lobotka, dall’altro c’è preoccupazione per una sua eventuale convocazione in nazionale. Come riporta infatti Il Mattino, il centrocampista dovrebbe partire titolare con l’Inter, ma una sua presenza al Meazza alzerebbe le probabilità di una chiamata con la sua Slovacchia. Già da oggi il giocatore dovrebbe aggregarsi a pieno regime in gruppo, ma se dovesse concretizzarsi l’ipotesi precedentemente descritta, Conte potrebbe perderlo di nuovo dopo pochi giorni.

Va ricordato che il numero 68 si è infortunato lo scorso 14 ottobre in occasione della partita di Nations League tra Azerbaigian e Slovacchia, vinta dalla selezione guidata dall’ex Napoli Francesco Calzona. Al termine del match è stata diagnosticata a Lobotka una distrazione di primo grado del semitendinoso sinistro, che lo ha costretto a saltare le ultime quattro partite. Con il rientro del classe 1994 gli azzurri ritroveranno il loro metronomo in mezzo al campo, alzando l’asticella rispetto alle ultime prestazioni.

Domenica i tifosi si augurano di vedere tornare alla vittoria i propri beniamini, anche se contro la squadra di Inzaghi non sarà facile. I tre punti significherebbero consolidare il primato e affrontare la prossima sosta con più consapevolezza dei propri mezzi. Una sosta che presumibilmente vedrà Lobotka partire per il ritrovo della Slovacchia, con il Napoli che seguirà con attenzione il proprio giocatore.