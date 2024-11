Clamoroso Lobotka, lo slovacco spiazza tutti: il Napoli attende con ansia

Stanislav Lobotka spiazza tutti a Castel Volturno, il centrocampista è pronto al rientro ma il Napoli è in ansia.

A Napoli oggi la squadra tornerà ad allenarsi per preparare al meglio il big match contro l’Inter. Domenica Antonio Conte sfiderà il suo passato a San Siro nella sfida Scudetto valida per la dodicesima giornata di Serie A. L’allenatore azzurro potrà contare sul rientro di Lobotka, che aveva saltato le ultime quattro partite a causa di un infortunio rimediato in nazionale.

Napoli, Lobotka al lavoro in anticipo ma fa paura la nazionale

Come svelato dalla Gazzetta dello Sport, ieri a Castel Volturno si sono allenati Lobotka e Folorunsho nonostante il giorno di riposo. I due centrocampisti infatti stanno recuperando dai rispettivi infortuni e dovrebbero essere disponibili contro l’Inter. Lo slovacco dovrebbe partire titolare ma il Napoli è in ansia per una sua possibile convocazione con la nazionale.

Come scrive la Rosea: “Resta da capire se Lobotka risponderà alla chiamata della sua Slovacchia stavolta, visto che non ha ancora rimesso piede in campo dal suo rientro“. Il numero 68 azzurro si era infortunato a fine ottobre proprio in nazionale e ora la società partenopea spera che il giocatore non vada incontro a un altro infortunio.