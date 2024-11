“Lookman o Kvara”: Salvatore Bagni non ha dubbi

Chi prenderesti tra Kvara e Lookman? Dopo Napoli-Atalanta è arrivata la sentenza dell’ex azzurro Salvatore Bagni.

Ademola Lookman è stato uno dei protagonisti indiscussi della vittoria dell’Atalanta allo stadio Maradona contro il Napoli di Antonio Conte. Una partita che ha certificato il valore di una squadra, quella nerazzurra, che in quel di Fuorigrotta ha portato a casa una vittoria convincente. Per il Napoli, di contro, pochi segnali positivi e tanto da lavorare in vista della prossima sfida contro l’Inter a San Siro.

Proprio Lookman, come detto, è stato il mattatore della giornata con la doppietta firmata ed una prestazione di alto livello. Era proprio il nigeriano uno dei calciatori più attesi del match, così come lo era Khvicha Kvaratskhelia, che invece non ha rispettato le attese.

Lookman o Kvara? La sentenza di Salvatore Bagni

Anche i tifosi del Napoli si sono detti sorpresi dalla prestazione di Lookman, ed in tanti – al netto della sconfitta – hanno elogiato il giocatore nigeriano, oltre a tutto il sistema di gioco mostrato in campo proprio dall’Atalanta di Gasperini. Ed allora ecco la domanda che emersa in queste ore: chi è più forte tra Kvara e Lookman?

A dare la sua sentenza è stato Salvatore Bagni, intervenuto a KissKissNapoli.it: “Kvara tutta la vita. Bisogna conoscere la storia dei giocatori, Kvara ci ha fatto vedere delle cose straordinarie. L’Atalanta è stata sicuramente brava a prendere Lookman, ma non è un caso se è riuscito ad arrivare in doppia cifra solo in Italia e non è un caso anche perché con Gasperini tutti migliorano”, ha detto Bagni.