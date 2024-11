Inter-Napoli, info e dettagli per l’acquisto dei biglietti: l’annuncio sul settore ospiti!

Domenica alle ore 20.45 andrà in scena la super sfida tra Inter e Napoli. Intanto, sono stati resi noti i dettagli per l’acquisto dei biglietti.

Sarà una settimana infuocata quella che precede il big match tra Inter e Napoli. La sfida andrà in scena domenica sera alle ore 20.45, quando le squadre si daranno battaglia all’interno dello stadio San Siro. L’importanza della partita è incalcolabile, ancor più dopo la sconfitta degli azzurri contro l’Atalanta. Infatti, proprio il pesante ko ha “ribaltato” la classifica, con i nerazzurri che ora hanno un solo punto in meno rispetto alla squadra di Antonio Conte.

Il tecnico azzurro conosce l’importanza del match, motivo per il quale dovrà lavorare sull’aspetto mentale dei suoi calciatori. Quest’ultimi, sono usciti con le ossa rotte dal lunch match contro gli orobici e dovranno reagire in fretta. La missione non è però semplice, in quanto il tour de force proseguirà proprio a Milano contro l’Inter. A tal proposito, servirà anche il sostegno dei tifosi che viaggeranno verso la Lombardia per sostenere il gruppo.

Inter-Napoli, info biglietti settore ospiti: il comunicato

La prossima sfida del Napoli sarà in trasferta contro l’Inter. Gli azzurri si giocano già una fetta di scudetto, visto che una sconfitta peserebbe più del “normale”. Intanto, però, il club azzurro tramite il proprio sito ufficiale ha diramato un comunicato dove vengono spiegate le modalità per l’acquisto dei biglietti nel settore ospiti di San Siro. Di seguito tutte le info.

“La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Inter – Napoli, in programma domenica 10 novembre 2024, alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, saranno in vendita con le seguenti modalità: Apertura vendite: lunedì 04 novembre 2024 ore 12:00.

Termine vendite: sabato 09 novembre 2024 alle ore 19:00.

Prezzo € 29,00.

Online sul sito vivaticket.com e presso i punti vendita.

Limitazioni: obbligo di fidelity card della SSC Napoli sottoscritta entro il 28/10/24;

divieto di acquisto per i residenti in Campania.

Per accedere al parcheggio del settore ospiti è necessario acquistarlo in anticipo, di seguito il link: https://www.parkforfun.com/it/inter_events Si precisa che l’accesso al settore ospiti avverrà dal parcheggio collocato in via Federico Tesio in prossmità di Via Harar, laddove avverranno le consuete attività di filtraggio; successivamente si potrà accedere attraverso l’ingresso n.10″.

Il sostegno dei tifosi azzurri a Milano sarà certamente cruciale. I sostenitori dovranno credere nei propri beniamini, ma quest’ultimi avranno il compito di scendere in campo con un atteggiamento del tutto diverso. Infatti, la sconfitta contro l’Atalanta al Maradona dev’essere necessariamente una semplice battuta d’arresto.