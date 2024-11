Adani ricarica il Napoli: “C’è un aspetto importante nonostante la sconfitta con l’Atalanta”

Lele Adani, ex calciatore e oggi opinionista, ha parlato della sconfitta del Napoli contro l’Atalanta: le sue parole ricaricano i tifosi

Non è stato un pomeriggio facile quello del Napoli al Maradona contro l’Atalanta. Gli azzurri hanno incassato 3 gol come non succedeva dalla prima giornata di campionato ed è arrivato anche il secondo k.o. stagionale. Una debacle brutta, soprattutto per la mancata reazione degli azzurri, che non hanno in alcun modo impensierito la Dea, soprattutto nel secondo tempo.

Diversi gli errori in fase difensiva: dal colpo di testa di Olivera nel tentativo di cacciare il pallone fuori dall’area, prima della mischia che ha portato all’1-0 di Lookman. Alla prateria lasciata allo stesso nigeriano, sul pallone di De Ketelaere, per il colpo del 2-0 con responsabilità di Meret. Fino a tutte le mancate chance create da un attacco spento e mai realmente pericoloso.